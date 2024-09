video suggerito

Champions League oggi in TV, dove vedere Milan-Liverpool e Juve-PSV: orari e diretta delle partite Le partite di oggi per la prima giornata della Champions League 2024/25: la Juventus stasera affronta il PSV Eindhoven stasera alle ore 18:45, mentre il Milan gioca in casa contro il Liverpool alle ore 21. In serata in campo anche i campioni in carica del Real Madrid. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tutto pronto per la nuova edizione della Champions League 2024/25 , pronta ad esordire con un nuovo format con girone unico a 36 squadre. Due le italiane in campo oggi, martedì 17 settembre, per la prima giornata: alle ore 18:45 la Juventus di Thiago Motta ospita allo Stadium il PSV Eindhoven mentre alle 21:00 allo stadio San Siro di Milano i rossoneri di Fonseca affrontano il Liverpool. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta TV esclusiva su Sky Sport. Sempre in serata, occhio ai campioni in carica del Real Madrid che sfideranno lo Stoccarda all'esordio. Domani invece big match per l'Inter che affronta il Manchester City mentre il Bologna ospita lo Shakhtar Donetsk.

Ecco il calendario delle partite di oggi per la prima giornata della Champions League e dove vederle in diretta TV e in streaming.

Champions League, le partite di oggi martedì 17 settembre: gli orari TV

Sei partite in programma oggi, due le squadre italiane impegnate in questo martedì. La Juventus se la vede con il PSV Eindhoven, mentre il Milan affronta il Liverpool. In campo anche il Bayern Monaco con la Dinamo Zagabria e l'Aston Villa, che torna a giocare questa manifestazione dopo oltre 40 anni. Il Real Madrid campione in carica ospita lo Stoccarda. C'è anche Sporting Lisbona-Lille.

ore 18:45 – Juventus-PSV Eindhoven (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 18:45 – Young Boys-Aston Villa (Sky, NowTV)

ore 21 – Milan-Liverpool (Sky Sport Uno, NowTV)

ore 21 – Bayern Monaco-Dinamo Zagabria (Sky Sport, NowTV)

ore 21 – Real Madrid-Stoccarda (Sky, NowTV)

ore 21 – Sporting Lisbona-Lille (Sky, NowTV)

Milan-Liverpool in Champions League, dove vederla in TV e streaming

Milan e Liverpool sono due delle tre squadre che hanno vinto più volte la Champions League. Milan e Liverpool si sono sfidate in due storiche finali, con una vittoria a testa. Questa è sola prima partita della Champions 2024-2025. Si gioca a San Siro alle ore 21. L'incontro si potrà seguire in esclusiva su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport), oltre al 243 (Sky Sport 4K). Streaming per abbonati di NOW e Sky, con Sky Go. Non è prevista la diretta in chiaro. Telecronaca di Marinozzi e Marchegiani.

Dove vedere Juve-PSV di Champions in TV e streaming

La prima squadra italiana a giocare in questa stagione di Champions League è la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita il PSV Eindhoven. Esordio da allenatore in Europa per Thiago Motta, che la competizione l'ha già vinta da calciatore. La partita tra la Juve e il PSV si giocherà nel tardo pomeriggio e inizierà alle ore 18:45. Diretta TV in esclusiva su Sky, che la trasmetterà sul canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K). Telecronaca di Compagnoni e Aldo Serena. Streaming per abbonati con NOW e Sky, tramite Sky Go. Juventus-PSV non sarà visibile in chiaro.