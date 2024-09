video suggerito

Juve-PSV, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Juventus-PSV è la prima partita nella nuova Champions della squadra di Motta che scenderà in campo alle 18:45. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Juventus-PSV è la prima partita nella nuova Champions della squadra di Thiago Motta all'esordio in Europa. Fischio d'inizio in orario oggi martedì 17 settembre alle ore 18:45, allo stadio Allianz di Torino, con diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. I bianconeri reduci dalla trasferta di Empoli iniziano il loro cammino in Europa che proseguirà poi con il match in trasferta di Lipsia. Queste le altre avversarie della Juve: Manchester CIty, Benfica, Stoccarda, Club Brugge, Lille e Aston Villa.

Thiago Motta dovrebbe schierare una formazione con quasi tutti i neoacquisti. Infatti dovrebbero partire titolari, Thuram, Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Partita: Juventus-PSV

Juventus-PSV Dove: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Quando: martedì 17 settembre

martedì 17 settembre Orario: 18:45

18:45 Diretta TV : Sky

: Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Juve-PSV in diretta TV: la partita non è in chiaro

Dove vedere Juve-PSV e a che ora? La partita di esordio della Juventus nella nuova Champions League si giocherà oggi martedì 17 settembre alle ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino. Diretta TV in esclusiva su Sky e in particolare sul canale 201 (Sky Sport Uno), sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K), con telecronaca di Compagnoni e Aldo Serena. Nessuna diretta in chiaro per Juventus-PSV che si potrà vedere sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky e sulla piattaforma live on demand NOW.

Champions, Juventus-PSV dove vederla in diretta streaming

Juventus-PSV si potrà vedere in streaming sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky e sulla piattaforma live on demand NOW. Anche in questo caso nessuna diretta in chiaro.

Le probabili formazioni di Juventus-PSV

La prima Juventus in Champions di Thiago Motta dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Vlahovic in avanti, con Yildiz e i due colpi di mercato Koopmeiners e Nico Gonzalez, che sopperirà all'assenza dell'infortunato Conceiçao. In mediana dal 1′ Thuram e Douglas Luiz. Olandesi con il trio Lozano, De Jong e Bakayoko. Le formazioni ufficiali di Juventus-PSV:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, De Jong, Bakayoko. All.: Bosz.