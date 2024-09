Juventus-PSV 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: gol stupendo di Yildiz

Juventus in campo contro il PSV per la fase campionato della nuova Champions League: 1-0 il risultato in diretta LIVE, con il gol di Yildiz. A in campo contro la B per la fase campionato della nuova Champions League: 0-0 il risultato in diretta LIVE. Aggiungiamo un breve riferimento a chi è favorito. Diretta TV su Sky e in streaming gratis su Sky GO e NOW.

0

19:08 Yildiz segna un gol eccezionale: Juventus-PSV 1-0 Gol capolavoro di Yildiz e la Juventus è in vantaggio! Una perla quella del turco che segna il suo primo sigillo in Champions con un tiro a giro perfetto per precisione e potenza. Una marcatura alla Del Piero per il talento che entra nella storia bianconera, diventando il più giovane goleador della Juve in Champions A cura di Marco Beltrami 19:06 Buona azione della Juventus: Nico Gonzalez pericoloso Riecco la Juventus dopo una fase positiva per gli olandesi. Azione che si sviluppa sulla sinistra con Yildiz che prova il guizzo, servendo alla fine Cambiaso. Cross velenoso per Nico Gonzalez che prova il tuffo di testa, senza fortuna. Si salva il PSV. A cura di Marco Beltrami 19:01 La Juve fa possesso, PSV insidioso in contropiede PSV che sta lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa della Juventus, approfittando poi delle ripartenze. Da una di queste nasce un'altra occasione per Til che con un tiro non trova la porta. Difficile per i bianconeri riuscire ad impostare la manovra senza scoprirsi. A cura di Marco Beltrami 18:54 Inizio frizzante per Juve e PSV, i bianconeri provano a fare la partita Inizio di match divertente a Torino, con la Juventus che prova a fare la partita. Molto attivi Yildiz da un lato e Nico Gonzalez dall'altro. In un'occasione anche gli olandesi si sono fatti vedere in avanti con Tillman che ha trovato attento Di Gregorio. A cura di Marco Beltrami 18:45 Juventus-PSV in diretta, inizia la partita Tutto pronto all'Allianz Stadium per l'esordio della Juventus in Champions League contro il PSV. Atmosfera speciale a Torino, con i tifosi che hanno iniziato a farsi sentire. Volti molto concentrati dei giocatori bianconeri. Si parte! A cura di Marco Beltrami 18:30 Le parole di Thiago Motta prima di Juve-PSV Thiago Motta alla vigilia della partita tra Juventus e PSV ha sottolineato la necessità di rispettare gli avversari: "Dobbiamo pensare a noi e su quello che dobbiamo fare in campo. Loro sono una squadra abituata ad avere un grande possesso. Noi dobbiamo recuperare molto la palla e sfruttare molto bene. Portare l’avversaria a fare una partita diversa da quella a cui sono abituati". E sulla pressione di un trionfo che manca dal 1996: "Non credo sia una pressione, ma la Juventus ha una storia bellissima che si porta dietro a livello mondiale. Ha tanti tifosi e ha tante cose fatte bene e noi portiamo questa storia in modo positivo. Noi siamo focalizzati sulla partita di domani e il resto conta poco. Domani vogliamo fare il nostro gioco e portare il risultato dalla nostra parte". A cura di Marco Beltrami 18:15 Chi è Alejandro Hernandez, l'arbitro di Juventus-PSV L'arbitro designato per la partita tra Juventus e PSV è lo spagnolo Alejandro Hernández. Sarà coadiuvato dagli assistenti José Naranjo e Diego Sánchez Rojo, mentre José Luis Munuera sarà il quarto uomo. Ha diretto la Juve nella fase a gironi del 2021 in occasione della partita contro lo Zenit, vinta per 4-2 dai bianconeri. A cura di Marco Beltrami 18:00 Il pronostico di Juventus-PSV Il pronostico di Juventus-PSV vede i bianconeri favoriti. La squadra di Motta viene considerata anche a livello di quote dei bookmakers la principale candidata alla vittoria. Sia a livello di rosa, che di blasone, senza dimenticare poi il fattore campo. A cura di Marco Beltrami 17:45 Juve-PSV, le formazioni ufficiali Ufficiali le formazioni di Juventus-PSV. Confermato l'undici dei bianconeri, con il 4-2-3-1 e Kalulu dal 1′. Chance per McKennie titolare in mediana, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz di Vlahovic. Olandesi con il 4-3-3, con De Jong, Tillman e Bakayoko. Le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. All. Bosz A cura di Marco Beltrami 17:32 Come arrivano Juve e PSV alla partita di Champions La Juventus arriva alla sfida contro il PSV da imbattuta in campionato, ma con due pareggi per 0-0 negli ultimi match contro Roma ed Empoli. I bianconeri finora non hanno mai subito reti. Gli olandesi hanno iniziato la stagione alla grande in patria, collezionando cinque vittorie in altrettante partite. A cura di Marco Beltrami 17:31 Juve-PSV in campo alle 18:45 Juventus-PSV è una delle partite che apre il programma di Champions. Si gioca all'Allianz Stadium oggi alle ore 18:45, in contemporanea con Young Boys-Aston Villa. Sono questi dunque i primi match della nuova formula della massima competizione europea. A cura di Marco Beltrami 17:30 Dove vedere Juventus-PSV di Champions League in TV e streaming Juve-PSV si potrà vedere in esclusiva in TV oggi martedì 17 settembre alle ore 18:45 su Sky. Diretta sul canale 201 (Sky Sport Uno), sul 252 (Sky Sport) e sul 243 (Sky Sport 4K), con telecronaca di Compagnoni e Aldo Serena. Non ci sarà la possibilità di vedere la partita in chiaro, mentre in streaming Juve-PSV si potrà vedere sull'app Sky Go riservata agli abbonati Sky e sulla piattaforma live on demand NOW. A cura di Marco Beltrami