C’è Juventus-PSV in Champions League, Thiago Motta carica l’ambiente: “Format bello e stimolante” Thiago Motta ha presentato l’esordio della Juventus in Champions League in programma martedì sera alle 21:00 contro il PSV all’Allianz Stadium: “Ci sono 11 giocatori che attaccano e 11 che difendono…il calcio è semplice” ha minimizzato il proprio verbo, il tecnico bianconero. Che ha già digerito il pari di Empoli e vuole la vittoria: “Per noi e il nostro pubblico”, in un format che piace, “nello e stimolante, si penserà partita per partita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Thiago Motta è pronto per varare la sua Juventus nella nuova Champions League, attesa in casa contro il PSV. Un format tutto rinnovato a partire dalla Fase a Campionato, a girone unico con otto avversarie e una classifica che coinvolge tutte le iscritte. Per il tecnico bianconero è l'esordio assoluto, che no potrà fallire per svariati motivi che ha evidenziato anche nella conferenza stampa alla vigilia: tradizione, storia, mentalità. "Dobbiamo vincere per noi e per il nostro pubblico"

Thiago Motta e il nuovo format della Champions League

Thiago Motta ha già digerito il pareggio contro l'Empoli in campionato, ultima partita test prima dell'esordio stagionale della Juve in Europa, prevista martedì sera in casa cotro il PSV. Una occasione ghiotta per mostrare il meglio di una squadra che era partita col vento in poppa all'inizio di stagione e che è un po' calata nelle partite successive, in una Champions tutta nuova: "Il formato di prima mi piaceva tantissimo, ma anche questo qua. Cambia affrontare tante squadre diverse, ma è bello e stimolante. Per il campionato non penso che incida, cambia poco alla fine. La paura non deve esistere nel calcio, soprattutto in una competizione importante che tutti vogliono giocare. Stiamo lavorando bene ogni settimana e dobbiamo ripartire dal lavoro e dalla voglia di migliorare".

Chi giocherà e come stanno i giocatori: le scelte di Motta in Champions

Ovviamente tiene banco chi giocherà e chi no e Thiago Motta ha fatto il punto su una squadra che ha in seno ben 12 esordienti per la Champions, ma anche tanti senatori esperti e rodati: "Nel calcio conta tutto, l'esperienza, entusiasmo e voglia. A Empoli abbiamo fatto una buona prestazione senza ottenere il risultato che volevamo, capita anche se adesso è un capitolo chiuso. L'importante è che i giocatori abbiano rispetto degli avversari. Koopmeiners? Sta bene non sembra non essersi allenato per un mese. Vlahovic è a posto, ha bisogno di gestire le critiche e saper guardare avanti. Danilo? Si allena bene, è sulla strada giusta".

Juventus-PSV, la partita che si aspetta Thiago Motta

Un avversario ben organizzato, ma una Juventus che nella difesa ha la sua miglior arma attuale: zero gol (unica con la porta inviolata) fino ad ora e solidità della struttura: "Il calcio è semplice… ci sono 11 che attaccano e 11 che difendono" ha provato a semplificare la propria filosofia Thiago in vista del PSV. "Bisogna difendere la nostra porta come abbiamo fatto e vogliamo avere la palla che è il momento per fare la differenza. Dobbiamo essere solidali e pressare cercando il possesso. Domani vorrei vedere una squadra completa e vincere per noi e il nostro pubblico".