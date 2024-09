L’Empoli ferma la Juve e rischia di beffare Motta in pieno recupero: al Castellani finisce 0-0

video suggerito

La Juventus non va oltre lo 0-0 al Castellani contro l'Empoli che nel finale in pieno recupero ha rischiato anche di vincere se Gyasi non avesse sprecato un'occasione d'oro in area di rigore. I bianconeri sono stati bloccati dall'ordine mostrato in campo dai toscani che hanno concesso pochissimo alla squadra di Thiago Motta. Serviti poco e male gli attaccanti. Solo qualche folata da parte dei singoli ma poche occasioni da gol degne di nota per una Juventus fermata dal secondo 0-0 consecutivo dopo quello contro la Roma.

Primo tempo senza emozioni al Castellani

Pochi tiri in porta, gioca lento e occasioni da gol che si contano col contagocce. È la sintesi perfetta del primo tempo del Castellani tra Empoli e Juventus. L'opportunità migliore è per i bianconeri che con Gatti vanno vicini al vantaggio. Ma è solo un sussulto di 45 minuti piuttosto deludenti da parte di entrambe le squadre. Si ci aspettava chiaramente molto dalla Juve che invece è finita chiusa nella morsa dell'organizzatissima difesa toscana che non ha concesso spazi soprattutto a Nico Gonzalez, ma anche allo stesso Koopmeiners.

Buono il lavoro di raccordo e di sponda per gli esterni da parte di Vlahovic che ha dialogato molto con Yildiz, anche lui spesso nel vivo del gioco ma servito poco e male dai compagni. Da Thiago Motta ci si aspetta dunque una ripresa migliore mentre l'Empoli sostanzialmente sta facendo la sua partita cercando anche di rendersi pericoloso con alcune conclusioni da fuori che comunque non hanno impensierito Perin. Si resta così 0-0 dopo 45 minuti.

Nel secondo tempo l'Empoli rischia di vincerla in pieno recupero

Nel secondo tempo la Juventus cambia qualcosa dal punto di vista dei cambi. Thiago Motta inserisce Weah, Mbangula, Fagioli e Thuram ma la musica non cambia. I bianconeri riescono anche ad accendersi con qualche azione interessante degna di nota ma l'Empoli si è sempre difeso molto bene ripartendo anche in contropiede per provare a far male alla Vecchia Signora.

Prima con Grassi, poi in pieno recupero soprattutto con Gyasi che in area di rigore spreca un'occasione d'oro. Vlahovic servito poco ha trascorso la partita a fare a sportellate con i centrali della squadra toscana sempre molto compatti capaci di non concedere il fraseggio agli esterni offensivi bianconeri chiusi sin dal primo minuto. Per la Juventus è il secondo 0-0 di fila dopo quello contro la Roma prima della pausa.