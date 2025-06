video suggerito

Pogba scoppia a piangere dopo la firma con il Monaco, non riesce a trattenersi: "Grazie per la fiducia" Paul Pogba scoppia a piangere dopo la firma del contratto con il Monaco, non riesce a trattenersi: "Grazie per la fiducia". Il centrocampista francese ha firmato un contratto biennale con il club monegasco.

A cura di Vito Lamorte

Paul Pogba è ufficialmente un calciatore del Monaco. Il centrocampista francese, dopo aver scontato la squalifica per doping, ha firmato il suo nuovo contratto con i monegaschi e al momento di mettere nero su bianco non è riuscito a trattenere l'emozione: l'ex calciatore dei Juventus e Manchester United è scoppiato a piangere dopo la firma con il Monaco e non è riuscito a trattenersi mentre ringraziava il direttore sportivo Thiago Scuro e tutti gli altri presenti.

"Grazie per la fiducia" ripete più di una volta Pogba dopo la firma per il Monaco, che ha deciso di puntare sul centrocampista francese dopo la fine della sanzione che gli era stata comminata per la positività al Dhea riscontrata nel 2023.

Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco: "Grazie per la fiducia"

Paul Pogba torna finalmente in campo dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping. Il centrocampista francese, campione del mondo nel 2018, ha firmato un contratto biennale con il Monaco fino al 2027.

La squalifica iniziale era di 4 anni, che poi sono stati ridotti a 18 mesi in seguito al ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna: Pogba ora, dopo la risoluzione del contratto con la Juventus e scontata la squalifica per doping, ha deciso di ripartire dal campionato francese dopo le tante voci che lo volevano pronto per sbarcare in Arabia Saudita o negli Stati Uniti.

La sanzione si è esaurita lo scorso marzo e nella sessione di mercato invernale era stato fatto il nome dell'Olympique Marsiglia come il club più vicino a metterlo sotto contratto ma la trattativa non è andata in porto e ora Pogba riparte dal club del Principato.

L'ex calciatore della Juventus è scoppiato in lacrime al momento della firma i monegaschi e lo testimonia un video pubblicato dalla stessa squadra sui social, che è divenuto presto virale e ha fatto emozionare i tanti tifosi di Pogba. A 32 anni il centrocampista francese vuole dimostrare di essere ancora un campione e ci proverà ripartendo dalla Ligue 1 e dalla Champions League.