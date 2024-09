Vlahovic nel mirino dei tifosi della Juve per l’errore di Empoli: Thiago Motta ha un’idea per lui

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic fa sempre discutere. Nel bene e nel male. L'attaccante della Juventus è finito nel mirino della critica e dei suoi stessi tifosi per l'errore di Empoli, che fa seguito alla prova opaca contro la Roma prima della sosta: il numero 9 bianconero in casa dei toscani non è riuscito a sfruttare la più grande palla gol del match e serpeggia un po' di malumore per questa poca incisività sotto porta.

Stiamo parlando, numeri alla mano, di un calciatore che nelle prime 4 giornate di campionato ha segnato due gol (entrambi al Verona) ed è andato vicinissimo in tante altre occasioni ma questa mancanza di freddezza viene vista come un segno di debolezza da parte di alcuni e in quello che è stato definito come l'anno del definitivo salto di qualità, della consacrazione e della maturità, all'ex centravanti della Fiorentina non viene perdonato più nulla.

I numeri e le prestazioni di Vlahovic

Il 24enne serbo ha giocato una gara non esaltante al Castellani, non solo di Dusan, e si è lasciato andare a qualche reazione umorale che fa capire quanta sia la voglia di fare bene e di fare gol di Vlahovic: in queste prime quattro partite i gol del numero 9 della Juve potevano essere di più sicuramente ma siamo sulla stessa media dello scorso anno, due gol in quattro gare, mentre due stagioni fa iniziò con 4 reti in altrettante partite.

Chi ha visto le partite sa bene in che modo si è mosso e come abbia cercato in qualsiasi modo di fare altri gol, uno gli è stato tolto per fuorigioco, ma ciò che fa più infuriare i tifosi della Juventus è il suo intestardirsi che lo porta a diventare quasi nullo nel gioco della sua squadra. Contro la Roma, dal limite, non ha mandato in porta Conceiçao per cercare la conclusione personale e questo ha comportato qualche fischio oltre al lento eclissarsi dal match.

"Il mal di gol non mi preoccupa, ogni partita fa storia a sé e contro il Psv sarà una gara diversa", ha affermato Thiago Motta sabato sera dopo la gara di Empoli.

Thiago Motta ha un'idea per Vlahovic

Il nuovo allenatore della Juventus ha sempre elogiato Vlahovic e anche dopo l'ultima partita ha sottolineato l'aspetto caratteriale: “Deve mantenersi concentrato e pensare solo a giocare, è un leader positivo del gruppo".

Nelle parole di Thiago Motta, però, c’è anche un monito per i compagni del serbo ed è quello di metterlo in condizioni di rendere al meglio: "Dobbiamo servirlo sia in profondità sia arrivando lateralmente. Lui attacca bene l'area e la palla, ha il gioco di testa. Possiamo arrivarci in due modi, perché possa segnare più goal”.

Quindi, la stagione di Vlahovic passerà da Dusan stesso, in primis, e anche dal contributo che Yildiz, Nico Gonzalez, Conceicao e Koopmeiners offriranno per permettergli di calciare a rete. In tutti i casi, dopo 4 giornate è presto per fare bilanci: se ne riparla tra qualche mese.