Uomo travolto da un’automobile sull’autostrada A4, è morto sul colpo: si indaga sulla dinamica Incidente stradale sull’autostrada A4 tra Seriate e Bergamo: un uomo è stato travolto e ucciso da un’automobile. Si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte di oggi, mercoledì 17 settembre, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A4, in direzione Torino, e precisamente nella porzione di territorio che si trova tra Seriate e Bergamo all'altezza dell'aeroporto di Orio al Serio. Una persona è stata infatti travolta da un'automobile. La vittima è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'allarme è stato lanciato poco prima dell'1 di notte. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, al loro arrivo, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale. La dinamica non è chiara così come non vi sono notizie circa l'identità della vittima. Non è ancora stato stabilito se la vittima sia un automobilista sceso dal veicolo per un guasto o uno degli operai che stanno lavorando nel cantiere autostradale che si trova proprio vicino al luogo dell'incidente. A far propendere per questa ipotesi, è il fatto che sono stati allertati anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della Salute. Nelle prossime ore si avrà sicuramente un quadro più chiaro dell'accaduto.