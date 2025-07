video suggerito

Un morto sulla pista di atterraggio all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: indagini in corso Voli dirottati all'aeroporto di Orio al Serio (Milano – Bergamo) dalle ore 10:20 di questa mattina, martedì 8 luglio. Come è stato confermato a Fanpage.it, la causa sarebbe un decesso avvenuto proprio questa mattina sulla pista di atterraggio.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso della giornata di oggi, martedì 8 luglio, le operazioni di volo all’aeroporto di Orio al Serio (Milano – Bergamo) sono state sospese all'incirca dalle ore 10:20 a causa di un incidente mortale avvenuto sulla pista di atterraggio dello scalo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, si tratterebbe di un decesso avvenuto proprio questa mattina.

Per garantire l'intervento delle forze dell'ordine ed eseguire i primi sopralluoghi, i voli sono stati deviati su altri scali tra cui Bologna, Verona e Milano Malpensa. In una nota ufficiale SACBO (Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio) ha, infatti, comunicato che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 di questa mattina a causa di un "inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio". Le forze dell'ordine hanno confermato a Fanpage.it che si tratterebbe di un decesso. Al momento, però, non ci sono informazioni disponibili circa la dinamica dei fatti e l'identità della vittima.