video suggerito

Tifoso del Liverpool attraversa a piedi l’autostrada e muore travolto: sul suo posto allo stadio compaiono i fiori Philip Joseph Dooley è la vittima dell’incidente martedì notte a sull’autostrada A4: era arrivato in Italia per assistere il giorno dopo alla partita di Champions League tra Liverpool e Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Philip Joseph Dooley e aveva 51 anni la vittima dell'incidente martedì notte a sull'autostrada A4 tra Seriate e Bergamo all'altezza dell'aeroporto di Orio al Serio. Il 51enne era un tifoso del Liverpool che era atterrato a Bergamo alle 23.53 da Manchester quella stessa notte per assistere il giorno dopo alla partita di Champions League che si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 18 settembre, allo stadio San Siro contro il Milan. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, Philip Joseph Dooley avrebbe cercato di attraversare l'autostrada a piedi, dopo aver scavalcato la recinzione che delimita l'aeroporto della carreggiata autostradale. Poco dopo è morto travolto da un'auto: quando i sanitari sono giunti sul posto, nulla è stato possibile per salvargli la vita:

Il Loverpool ha fatto anche sapere in una nota: "Philip era da sempre un tifoso del Liverpool: il nostro staff, a Milano, sta lavorando con le forze dell'ordine e il consolato e continuerà a supportare gli amici e i tifosi sotto shock per il terribile incidente. Un ricordo e una preghiera alla famiglia di Philip, agli amici e ai tifosi in questo momento difficile. Riposa in pace". Intanto l'allenatore ha trascorso tutta la partita con il segno di lutto al braccio. Entrambe le società della partita, ovvero Milan e Liverpool, prima del fischio di inizio hanno deposto una corona di fiori in onore di Philip Dooley su quello che sarebbe dovuto essere il suo posto allo stadio.

In tanti lo ricordano: Philip Joseph Dooley era irlandese ed era arrivato in Italia con due suoi amici, che però non si erano accorti dell'incidenti. Era notte e buio. Stando a una dinamica dell'accaduto, la vittima una volta in autostrada sarebbe stato travolto prima da un Range Rover, guidato da un cittadino svizzero, che l'ha fatto sbalzare su un'altra corsia dove è stato travolto da un'altra macchina. Il 51enne è morto già dopo il primo impatto. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: sul posto in codice rosso sono arrivati i sanitari che nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Verrà probabilmente aperto un fascicolo per omicidio stradale.