Finisce contro il guardrail sull'A4, scende dall'auto e viene investita da due furgoni: morta 24enne Incidente sull'autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato: una 24enne ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro il guardrail. Quando è scesa dal suo veicolo, è stata investita da due furgoni. È morta.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, lunedì 7 ottobre, si è verificato un incidente sull'autostrada A4 e precisamente nel tratto tra Palazzolo e Rovato verso Brescia. Una ragazza è morta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, lo schianto è avvenuto alle 21.15 e ha coinvolto più veicoli. Una 24enne si trovava alla guida della sua automobile quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guardrail. È scesa dal veicolo e, proprio in quel momento, sarebbe stata investita – stando a quanto riportato dal giornale BergamoNews – da due furgoni.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatare il decesso della ragazza: troppo gravi le ferite riportate. Al momento non è stata diffusa la sua identità. Ci sarebbero almeno altri due feriti, ma non è chiaro in che condizioni siano. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Seriate e il personale di Autostrade per l'Italia. I primi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Il personale di Autostrade ha chiuso il tratto dell'A4, per consentire tutte le operazioni. L'area è stata poi riaperta alle due del mattino.