Scontro tra auto e camion sull’A21 Brescia-Torino, grave un uomo: il video dei soccorsi Scontro tra auto e camion sull’autostrada A21 Brescia-Torino. Il conducente del veicolo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

201 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, si è verificato un incidente stradale sulla autostrada A21 Brescia-Torino e precisamente nel tratto dell'innesto A4 – Brescia Sud. Il sinistro si è verificato alle 9.51. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Un camion e un'automobile si sono scontrate. La dinamica è ancora poco chiara. Le forze dell'ordine stanno infatti svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un elicottero, un'auto infermieristica e un'ambulanza, hanno fornito le prime cure.

A rimanere feriti sono due uomini: il conducente dell'automobile – di cui ancora non si conosce l'età – che ha riportato un trauma al bacino e uno alla gamba ed è stato trasferito in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia e il conducente del camion, un 62enne, che è stato trasferito in codice giallo con un trauma cranico, al torace e al braccio ed è sempre ricoverato al Poliambulanza di Brescia.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale. Ovviamente l'incidente ha causato diversi problemi alla circolazione che piano piano sta tornando alla normalità.