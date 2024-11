video suggerito

Incidente autostrada A21 tra Casteggio e Broni, oltre 10 chilometri di coda: è morto un uomo Il bilancio del grave incidente, avvenuto stamattina mercoledì 13 novembre intorno alle 10.30 sulla A21 in direzione Brescia, è di un morto e un ferito grave. Chiusa la strada per permettere l’intervento dei soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

118 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Grave incidente stamattina mercoledì 13 novembre tra le carreggiate dell'autostrada A21 in direzione Brescia, tra gli svincoli di Casteggio e Broni, nel territorio della provincia di Pavia. Lo schianto si è verificato intorno alle 10.30, e secondo quanto emerso al momento avrebbe coinvolto un'automobile e un camion: nell'impatto è morto un uomo, mentre altri tre sarebbero rimasti gravemente feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti, che ha 53 anni, è stato portato in ospedale in elisoccorso. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando sulle lamiere dei veicoli, e sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i funzionari dell’Agenzia per la tutela della salute.

Per permettere l’intervento dei mezzi del 118 la circolazione è stata chiusa e il traffico deviato. Attualmente si registrano oltre 10 chilometri di coda sulla tratta, e pesanti rallentamenti sulle strade secondarie.