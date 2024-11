Schianto in A4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto, morto un uomo di 62 anni: il camion si ribalta oltre il guardrail

video suggerito

Un uomo di 62 anni è morto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre in seguito a un incidente sul tratto di autostrada A4 tra il casello di Brescia Ovest e quello di Ospitaletto, in direzione Milano. Secondo quanto emerso, la vittima era a bordo di un mezzo pesante.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il mezzo pesante si sia ribaltato in seguito allo schianto contro un’auto, con il carico del camion precipitato oltre il guardrail dell'autostrada. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno faticato per estrarre il corpo del 62enne, che purtroppo non ce l’ha fatta. Non risulta invece grave il conducente della macchina.

L’autostrada A4 è rimasta chiusa fino alle otto di stamattina per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico, nel frattempo, è stato dirottato sulla Brebemi e sulla viabilità ordinaria. Non si sono verificati particolari disagi. I rilievi sono ora affidati alla polizia stradale.