Scende dall'auto dopo un incidente in autostrada: viene travolto e ucciso da un'altra macchina Nella serata di ieri 22 dicembre sull'A21 all'altezza di Manerbio, in provincia di Brescia, un uomo di 43 anni è morto investito da un'auto dopo essere sceso dalla sua macchina per un incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella serata di ieri 22 dicembre sull'A21 all'altezza di Manerbio, in provincia di Brescia. Un uomo di 43 anni è morto in un incidente, inutili tutti i tentativi di soccorrerlo.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima sarebbe scesa dall'auto dopo lo scontro con un altro mezzo. Ma proprio quando è sceso è stato investito e travolto da una macchina che non ha fatto in tempo a frenare.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi purtroppo per il 43enne non c'è più stato nulla da fare. Intanto l'autostrada è rimasta chiusa in direzione di Torino, con uscita obbligatoria a Brescia Sud, per diverse ore.