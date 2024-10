Chi era la 24enne morta travolta da due furgoni: era scesa dall’auto dopo lo schianto contro il guardrail sull’A4

video suggerito

Si chiamava Sadri Bochra e aveva 24 anni la vittima dell'incidente sulla A4 nel tratto tra Palazzolo e Rovato, in provincia di Brescia: era scesa dall'auto dopo lo schianto contro il guardrail ed è stata travolta da due furgoni.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Sadri Bochra la 24enne di origine marocchine morta nella serata di ieri lunedì 7 ottobre mentre si trovava sulla A4 nel tratto tra Palazzolo e Rovato, in provincia di Brescia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la giovane avrebbe perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro il guardrail. A questo punto la 24enne è scesa dall'auto con l'obiettivo forse di mettersi in salvo, al riparo. Ma proprio in quel momento sono sopraggiunti due mezzi pesanti che l'hanno travolta. I due furgoni non hanno fatto in tempo a frenare.

Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo nulla è stato possibile per salvarle la vita alla 24enne. I sanitari hanno provato a rianimarla, ma invano. Dalle prime informazioni sembrerebbe morta sul colpo.

La ragazza abitava a Chiari. La sua salma si trova ora all'obitorio dell'ospedale Civile di Chiari ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Procura, come da prassi, aprirà un fascicolo per omicidio stradale.