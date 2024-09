video suggerito

Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita di Serie A La Juventus ospita la Roma per il big match della terza giornata della Serie A 2024-2025: calcio d'inizio alle ore 20:45, diretta TV e streaming su DAZN e su Sky. Le probabili formazioni di Thiago Motta e De Rossi.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus di Thiago Motta ospita la Roma di Daniele De Rossi nel big match della Serie A 2024-2025. All'Allianz Stadium di Torino il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45, il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo aver battuto Como e Verona, i bianconeri sono l'unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate: la Vecchia Signora ha esaltato i suoi tifosi in queste prima due uscite per il gioco espresso e si presenta con 5 punti di vantaggio sulla Roma, che sta vivendo un momento complicato. Dopo aver pareggiato per 0-0 a Cagliari all'esordio, i giallorossi sono stati sconfitti a sorpresa dall'Empoli all'Olimpico: la lite tra De Rossi e Cristante non ha portato a migliorare l'ambiente intorno alla squadra e a Trigoria l'aria è migliorata solo grazie agli acquisti di Koné e Saelemaekers nelle ultime ore di mercato.

Partita: Juventus-Roma

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: 1 settembre 2024

Orario: 20:45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 3a giornata

Dove vedere Juventus-Roma in diretta TV su DAZN e SKY

Juventus-Roma in programma oggi è trasmessa in diretta TV da DAZN, tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick; e da Sky, sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Su DAZN telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Juventus-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita tra i bianconeri di Thiago Motta e i giallorossi di Daniele De Rossi di questa sera si può vedere in diretta anche in streaming sia su DAZN che su Sky. L'app di DAZN è disponibile per device portatili come smartphone e tablet; oppure da browser accedendo al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account. Gli abbonati di Sky potranno guardarla tramite Sky Go mentre chi ha sottoscritto il Pass Sport può seguirla live su NOW.

Juventus-Roma, le probabili formazioni di Motta e De Rossi

Douglas Luiz dovrebbe partire la prima volta da titolare in maglia Juventus: il brasiliano dovrebbe far coppia con Locatelli in mediana. Nico Gonzalez può partire dal 1′ con Yildiz e Mbangula a supporto di Vlahovic.

De Rossi col tandem argentino Soulé-Dybala alle spalle di Dovbyk. In mezzo al campo Pellegrini, Paredes e Baldanzi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Douglas Luiz, Locatelli; Nico Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Baldanzi; Soulè, Dybala; Dovbyk. Allenatore: De Rossi.