La Juventus di Thiago Motta fa già paura, tre gol anche al Verona: 1° posto a punteggio pieno La Juventus affronta la trasferta di Verona che vale il 1° posto in classifica con il piglio giusto: 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Vlahovic e di Savona. Poi, nella ripresa, il rigore del 3-0 di Vlahovic che chiude i conti: bianconeri unici a punteggio pieno dopo 2 giornate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Juventus a forza tre in campionato: tre punti sia con il Como al debutto sia con il Verona, e tre gol in entrambe le partite. Una dimostrazione di superiorità in campionato che Thiago Motta ha ribadito al Bentegodi con il 3-0 firmato dalla doppietta di Vlahovic e la rete di Savona. Tutto vale applausi e consensi ma soprattutto il primo posto in solitaria in classifica a punteggio pieno. Il tutto senza subire gol.

Una Juventus inedita quella di Thiago Motta a Verona, ma l'allenatore bianconero lo aveva detto: nessuna gerarchia, gioca chi merita. E chi merita si chiama anche Nicolò Savona posto sulla linea difensiva all'esordio dal 1′ minuto in Serie A. E che ha ripagato tecnico e compagni nel modo migliore, con un primo tempo importante coronato dal gol del 2-0 poco prima dell'intervallo. Che mette in ghiaccio il risultato dopo l'1-0 firmato dalla premiata ditta Yildiz-Vlahovic.

Il Verona? Non sta a guardare perché gli scaligeri hanno mostrato tratti di buon calcio che corroborano il successo al via contro il Napoli. Nel secondo match "proibitivo" contro un'altra candidata allo scudetto, la squadra di Zanetti non sfigura ma la migliore qualità bianconera ben presto si evidenzia con De Gregorio mai seriamente impegnato nei primi 45 minuti. Cosa accaduta invece a Montipò che al di là delle due reti, ha dovuto evitare la capitolazione maggiore con parate più che decisive.

Sugli scudi nel primo tempo, Vlahovic che si è fatto trovare pronto su imbeccata centrale di Yildiz dopo che il Verona aveva perso palla in mediana: fuga in area scaligera e rasoterra alle spalle di Montipò. Poi, il raddoppio di Nicolò Savona che si era visto annullare una rete per fuorigioco: scatto in area e colpo di testa ad incrociare sul palo più lontano. La ripresa vede il Verona in tilt: al 53′ Tchatchoua commette una ingenuità nella propria area e Vlahovic non sbaglia il tris bianconero dagli 11 metri.

Con il parziale decisamente indirizzato al secondo successo consecutivo, la Juventus si limita a gestire la situazione contenendo la flebile reazione del Verona che non trova mai lo spunto decisivo per riaprire il match: bianconeri da questa sera solitari in vetta alla classifica.