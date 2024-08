video suggerito

Chi è Nicolò Savona, in gol contro il Verona al debutto da titolare nella Juventus di Thiago Motta Nicolò Savona al debutto da titolare in Serie A per scelta di Thiago Motta è andato subito in gol nella trasferta di Verona. Il classe 2003, recentemente ha rinnovato il suo contratto con la Juventus entrando ufficialmente a far parte della prima squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

Nicolò Savona ha bagnato il proprio debutto in Serie A con la maglia da titolare nella Juventus di Thiago Motta con un gol, contro il Verona: il suo primo in campionato, per il difensore 2003 arrivato direttamente dalla squadra Next Gen e in prima squadra per volontà del tecnico. Che come era successo per Mbangula contro il Como, ha fatto esordire un giovanissimo, subito andato a segno.

Nicolò Savona, difensore classe 2003 al 1° anno in A

Nato ad Aosta nel 2003, Nicolò Savona ha saputo far tesoro negli anni dell’esperienza in tutte le giovanili della Juventus prima di approdare nella squadra Primavera. Lo scorso campionato ha militato nella Next Gen dove ha contribuito all'arrivo ai playoff di Serie C, segnando anche due gol. Con la prima squadra aveva esordito già all'inizio di campionato nella sfida della Juventus al Como, subentrando a Weah ma nella trasferta di Verona Thiago Motta lo ha inserito nella formazione titolare dal 1′ minuto.

La rete contro il Verona, come Mbangula contro il Como

Savona ha confermato il trend messo in atto in questo inizio di stagione da parte di Thiago Motta: fare esordire da titolare un giovanissimo e venire ripagato con un gol al debutto. Era accaduto alla prima giornata di campionato con Mbangula che aveva contribuito in prima persona al successo contro i lariani di Fabregas, ed è riaccaduto al Bentegodi contro il Verona. Dopo la rete dell'iniziale 1-0 da parte di Vlahovic, imbeccato da Yildiz, ci ha pensato proprio il giovanissimo difensore bianconero a mettere in ghiaccio il risultato con la rete del 2-0 nel primo tempo del match: Savona è stato autore di un grandissimo colpo di testa, in corsa ad incrociare sul secondo palo dove Montepò non è riuscito ad arrivare. Un giusto riconoscimento per il giovane difensore che si era visto annullare, al 23′, giustamente per fuorigioco, una rete dall'arbitro Giua.