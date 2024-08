video suggerito

Chi è Samuel Mbangula, il 20enne in gol in Juventus-Como al debutto a sorpresa in Serie A Thiago Motta schiera Samu Mbangula titolare in Juventus-Como della prima giornata della Serie A 2024-2025: ecco chi è il giovane talento al debutto con i bianconeri nel massimo campionato italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Scelta a sorpresa per Thiago Motta per la sua prima partita ufficiale alla guida della Juventus. Per la sfida con il Como della prima giornata della Serie A 2024-2025 il nuovo tecnico bianconero ha deciso di schierare titolare il 20enne Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda al posto di quello che è stato il fiore all'occhiello del mercato dei piemontesi, vale a dire il brasiliano Douglas Luiz, arrivato dall'Aston Villa per 51,5 milioni di euro, che partirà invece dalla panchina. E lui ha ricambiato segnando il gol che ha stappato l'incontro e nel finale servito anche l'assist per il 3-0 siglato da Cambiaso a concludere una prestazione di livello che gli è valsa anche il titolo di ‘man of the match' alla sua prima assoluta nel massimo campionato italiano.

Chi è Samu Mbangula

Il giovane talento belga di origini congolesi classe 2004 ha dunque conquistato la fiducia del nuovo allenatore della Juventus nelle amichevoli pre-campionato nel quale è stato utilizzato spesso da Thiago Motta. Samu Mbangula è infatti un centrocampista offensivo, di solito schierato come esterno sinistro, che fa della tecnica, della velocità e dell'esplosività palla al piede la propria forza.

Arrivato alla Juventus nel 2020 dopo esser stato prelevato dal Bruges, Samu Mbangula ha cominciato la sua avventura in bianconero con l'Under 17 per poi passare alla formazione Primavera con la quale nelle varie competizioni ha giocato 64 partite realizzando 16 gol e 6 assist. Lo scorso anno è stato invece aggregato alla Juventus Next Gen collezionando 25 presenze tra Serie C e Coppa Italia di categoria nelle quali ha messo a referto 2 reti e 4 assist.

Nel precampionato poi Thiago Motta lo ha voluto portare con sé in prima squadra concedendogli diversi minuti nel corso delle varie amichevoli disputate dalla formazione bianconera e alla prima di campionato per lui è arrivata la grande chance con il debutto in Serie A da titolare con la maglia della Juventus. Occasione che non ha affatto sprecato con un gol e un assist e una prestazione di alto livello che gli è addirittura valso il titolo di miglior giocatore della partita alla sua prima apparizione nel massimo campionato italiano.