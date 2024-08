video suggerito

L'Empoli fa il colpaccio in casa della Roma e vince 2-1: fischi dell'Olimpico per la squadra di De Rossi

A cura di Vito Lamorte

La Roma perde 2-1 con l'Empoli in casa, fischi dello stadio Olimpico per la squadra di Daniele De Rossi. Colpaccio per la squadra di Roberto D'Aversa (squalificato) nella seconda giornata della Serie A 2024-2025 grazie ai gol di Gyasi e Colombo. Prova deludente per la squadra giallorossa, che dopo il pareggio di Cagliari non è riuscita a prendersi i tre punti.

Nel pre-gara gli applausi per Dybala, dopo il mancato trasferimento in Arabia, è stata deficitaria la fase difensiva della Roma e in attacco è mancata incisività da parte di tutti gli uomini schierati dall'inizio.

Gyasi ha sbloccato il match sul finire della prima frazione dopo una bella iniziativa di Fazzini, sempre nel vivo dell'azione: il centrocampista ha allargato a sinistra per Pezzella, che è bravo a vedere l'inserimento dell'altro esterno sul secondo palo e con un bel cross permette al compagno di colpire in spaccata a botta sicura.

All'ora di gioco Esposito ruba palla a Paredes, punta Mancini ed entra in area: l'argentino torna di foga per recuperare il pallone e stende l'ex Samp. Nessun dubbio per l'arbitro che assegna il calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Colombo che non sbaglia.

La Roma prova a reagire ma De Rossi deve fare diversi cambi prima di poter vedere qualcosa di diverso rispetto ai minuti precedenti: al minuto 80′ è arrivato il gol di Shomurodov, che ha sfruttato un cross di Baldanzi dalla destra e di testa in arretramento riesce a incrociare perfettamente il pallone nell'angolo lontano. L'Olimpico si rianima ma oltre al palo colpito da Dybala la squadra non riesce a produrre altre occasioni davvero pericolose.

Fischi dei tifosi per la squadra di De Rossi alla fine del match. Per la prima volta nella sua storia l’Empoli ha vinto contro la Roma in trasferta in Serie A: i toscani hanno anche vinto per la prima volta due gare consecutive contro i giallorossi nella massima serie.

Il tabellino Roma-Empoli

RETI: 45′ Gyasi, 61′ Colombo, 81′ Shomurodov.

ROMA (4-3-2-1): 99 Svilar; 19 Celik (46′ Zalewski), 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angelino; 4 Cristante (62′ Le Fée), 16 Paredes (62′ Baldanzi), 7 Pellegrini; 21 Dybala, 18 Soulé (77′ Shomurodov), 11 Dovbyk. A disposizione: 98 Ryan, 59 Zalewski, 8 Bove, 6 Smalling, 28 Le Fée, 92 El Shaarawy, 35 Baldanzi, 26 Dahl, 67 Joao Costa, 61 Pisilli, 89 Bellucci, 9 Abraham, 66 Sangaré, 72 Nardin, 14 Shomurodov. Allenatore: Daniele De Rossi

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 4 Walukiewicz, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 6 Henderson, 93 Maleh (62′ Haas), 3 Pezzella (62′ Cacace); 10 Fazzini (88′ Stojanovic), 17 Solbakken (58′ Esposito); 29 Colombo (87′ Ekong) A disposizione: 7 Shpendi, 99 Esposito, 98 Brancolini, 14 Guarino, 32 Haas, 13 Cacace, 30 Stojanovic, 2 Goglichdize, 19 Ekong, 35 Marinucci, 12 Seghetti. Allenatore: Sasa Sullo.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)

Assistenti: Perrotti-Ceccon

IV Uomo: La Penna

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano