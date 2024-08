video suggerito

La Roma non brilla e sbatte sul Cagliari, 0-0 all’esordio in Serie A. La Lazio ribalta il Venezia La Roma con Dybala inizialmente in panchina pareggia 0-0 sul campo del Cagliari nel match della prima giornata della Serie A 2024-2025. La Lazio invece batte in rimonta il Venezia grazie a Castellanos, Zaccagni e l’autogol di Altare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Animi contrastanti per le due romane dopo la prima giornata della Serie A 2024-2025. La Roma di Daniele De Rossi (con Dybala entrato solo a venti minuti dal novantesimo) non va oltre lo 0-0 alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Davide Nicola, mentre la Lazio di Marco Baroni inizia il suo campionato battendo 3-1 in rimonta il Venezia di Eusebio Di Francesco all'Olimpico.

Un pareggio a reti inviolate dunque per i giallorossi arrivato al termine di un match che ha visto la Roma accendersi soltanto nel finale, quando Paulo Dybala, al centro delle voci di mercato per una cospicua offerta in fase di valutazione proveniente dall'Arabia Saudita, ha messo la sua qualità al servizio di una manovra fin lì balbettante: suo l'assist per il colpo di testa di Dovbyk stampatosi sulla traversa a cui però poco dopo ha risposto la potente conclusione di Marin anch'essa finita sul legno.

Neanche l'ingresso della Joya però è servito agli uomini di De Rossi per trovare il gol che avrebbe regalato i tre punti all'esordio in questo campionato che avrebbero permesso loro di issarsi in vetta alla classifica al fianco del Verona e dei cugini della Lazio.

Già, perché i biancocelesti, nonostante un inizio shock che ha visto il Venezia passare in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco grazie alla pregevole conclusione a giro di Andersen che non ha lasciato scampo a Provedel, sono riusciti poi a ribaltare il match trascinati dal Taty Castellanos che con il suo gol all'11' favorito da un clamoroso errore di Svoboda ha rimesso immediatamente in parità il match poi portato dalla propria parte con il rigore conquistato dall'attaccante argentino e trasformato dal nuovo capitano Mattia Zaccagni e chiuso nel finale con l'autogol di Altare propiziato da Lazzari.