video suggerito

Lite tra De Rossi e Cristante, tensione in casa Roma: discussione accesa e parole pesanti De Rossi e Cristante sarebbero stati protagonisti di un’accesa discussione, culminata con uno scambio di parole pesanti: tensione alta in casa Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tira una brutta aria in casa Roma. Daniele De Rossi e Bryan Cristante sarebbero stati protagonisti di un'accesa discussione, che sarebbe culminata con uno scambio di parole pesanti. Una brutta vicenda che aumenta ancora di più la tensione nell'ambiente giallorosso dopo quanto accaduto con Dybala nei giorni scorsi e le polemiche dopo la sconfitta casalinga con l'Empoli nella seconda giornata di campionato.

A riportare la notizia è Aurelio Capaldi della Rai sui social: "Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso".

Discussione accesa e parole pesanti tra De Rossi e Cristante,

Una situazione davvero complicata che aumenterebbe ancora di più il clima di tensione che si respira intorno alla Roma. Secondo quanto riportato dalla Rai, i rapporti tra i due erano cambiati rispetto all'inizio dell'avventura del tecnico sulla panchina giallorossa: domenica scorsa Cristante era stato sostituito con Le Fee e questa scelta non era andata giù al centrocampista friulano.

Nel corso di una discussione a Trigoria la situazione è degenerata e i due sarebbero arrivati quasi alle mani: Crsitante avrebbe tirato in ballo anche il nome di Leandro Paredes, che viene considerato molto vicino a De Rossi, e questo all'ex calciatore di Roma e Nazionale non è piaciuto.

Cristante può finire sul mercato, ma ha un contratto fino al 2027

Bryan Cristante avrebbe mostrato insoddisfazione per la sua situazione alla Roma e nei giorni scorsi il suo nome è finito al centro di diversi rumors di mercato. Il suo agente, Giuseppe Riso, non ha escluso che Cristante possa lasciare la squadra giallorossa ma ha un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027 e non sarà semplice trovare una sistemazione adeguata in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.