Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo in TV e streaming: fasce e squadre qualificate Oggi venerdì 30 agosto alle 13:00 al Grimaldi Forum di Montecarlo parte la nuova Europa League 2024/2025 con il sorteggio, che verrà gestito interamente da un software. L’evento sarà seguito in diretta TV da Sky Sport 24 e in streaming con l’app SkySport e su NOW. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, venerdì 30 agosto, è il giorno della nuova Europa League, la seconda competizione europea che ha cambiato completamente format ad iniziare dal suo sorteggio. Al via un torneo tutto inedito, che vede come principale cambiamento l'addio della prima fase a gironi che diventerà un'unica fase a "campionato", con 36 squadre anziché 32. Il sorteggio dalle 13:00 sarà visibile per abbonati, dietro pagamento, su Sky Sport 24 in TV mentre per lo streaming si può utilizzare l'app SkyGo o l'on demand di NOW.

Le due squadre italiane presenti nell'Europa League edizione 2024/2025 sono la Roma e la Lazio e fanno parte del lotto delle 36 inserite nella fase iniziale "a campionato": un unico enorme girone in cui le squadre verranno divise in fasce (con 8 teste di serie) che, però, non eviteranno match diretti sin dalle prime battute. Così come avverrà per Champions e Conference League il sorteggio sarà affidato ad un super computer che determinerà le combinazioni garantendo equità assoluta.

A che ora inizia il sorteggio di Europa League: l'orario

Il sorteggio di Europa League avverrà il giorno successivo a quello della Champions, cioè oggi, venerdì 30 agosto alle ore 13:00 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo.

Dove vedere i sorteggi di Europa League 2024/25 in TV e streaming

Tutta la fase del sorteggio sarà coperta integralmente da dirette TV e in streaming. Per gli abbonati Sky, appuntamento su Sky Sport 24 che seguirà in diretta l'evento in TV. In streaming, si potrà utilizzare l'app dedicata, SkyGo per i dispositivi monili oppure il servizio on demand di NOW. In streaming è possibile vederlo anche sul sito ufficiale dell'UEFA.

Le fasce e squadre qualificate: le possibili avversarie di Roma e Lazio

Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche poi per ogni squadra, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce. Ogni squadra affronterà otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), due per ogni fascia. Le fasce vengono stabilite in base al ranking UEFA che tiene conto delle ultime 4 stagioni europee. Roma e Lazio, entrambe le italiane sono in fascia 1 ma che non si potranno incontrare tra loro, incontreranno sicuramente due avversarie tra Manchester United, Porto, Rangers, Eintracht Francoforte, Slavia Praga e Tottenham. Ecco la situazione al sorteggio dopo le ultime qualificate dagli spareggi:

Fascia 1: ROMA, LAZIO, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham e Slavia Praga

ROMA, LAZIO, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham e Slavia Praga Fascia 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros. Fascia 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmo.

Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmo. Fascia 4: Nizza, Athletic Bilbao, Anderlecht, Hoffenheim, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS Riga e Elfsborg.

I criteri del sorteggio, come cambia con il girone unico

Il computer lavorerà per produrre un enorme calendario del girone unico, inserendo le varie partite della "fase a campionato" per poter poi stilare una classifica finale utile per la qualificazione alla fase successiva. Il software dovrà tenere conto però anche di alcuni criteri ben precisi che vengono imposti nel sorteggio. Ad esempio, vietati i derby se non per le nazioni che hanno almeno 4 club presenti nel torneo; ogni squadra deve giocare 4 match in casa e 4 fuori; l'algoritmo dovrà tenere conto delle fasce e non si dovranno sfidare più di due squadre della stessa nazione.