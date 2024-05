Perché Affari Tuoi non va in onda giovedì 2 e venerdì 3 maggio: quando torna il game show di Amadeus

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giovedì 2 e venerdì 3 maggio non andrà in onda Affari Tuoi. Il game show di Amadeus dell'access prime time di Rai1 che vede protagonisti concorrenti da ogni regione d'Italia si ferma per due giorni per un cambio di programmazione. Questa sera lascerà spazio all'Europa League, mentre domani ai David di Donatello 2024.

Perché Affari Tuoi non va in onda oggi e domani

Affari Tuoi si prende una pausa dalla tradizionale messa in onda nella fascia access prime time di Rai Uno. Amadeus questa sera di giovedì 2 maggio e domani, 3 maggio, non potrà intrattenere gli italiani con il famoso gioco dei pacchi per un cambio di programmazione. Questa sera è in programma su Rai1 la partita di Europa League Roma-Bayer Leverkusen: le due squadre giocheranno la semifinale di andata della seconda competizione europea allo stadio Olimpico. Domani, venerdì 3 maggio, invece, dalle 20.35 andrà in onda, in diretta, la premiazione dei David di Donatello 2024 con Carlo Conti e Alessia Marcuzzi alla conduzione.

Quando torna in onda Affari Tuoi

I telespettatori di Affari Tuoi potranno tornare a vivere le emozioni e commentare le partite dei concorrenti a partire da sabato 4 maggio 2024. Stando alla Guidatv Rai, infatti, dopo il TG1 delle 20 è in programma il ritorno del game show di Amadeus. Il conduttore è quasi ai titoli di coda del suo lungo percorso in Rai: ad agosto 2024 scadrà il suo contratto con la tv di Stato e passerà al NOVE dove lo attendono nuovi impegni tra cui due show in prime time e uno in access time. Dopo il suo annuncio è partito il toto nomi su chi potrà sostituirlo nella fascia pre serale di Rai Uno: TvBlog pochi giorni fa ha comunicato che Stefano De Martino sarebbe già in trattativa con la Rai per diventare il successore dell'ultimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.