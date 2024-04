video suggerito

Stefano De Martino dovrebbe condurre Affari Tuoi secondo i lettori di Fanpage.it Stefano De Martino dovrebbe essere il conduttore di Affari Tuoi dopo Amadeus secondo i lettori di Fanpage.it. Al secondo posto, un sorprendente Alessandro Greco. Ultimo, tra i nomi proposti, quello di Pino Insegno.

Stefano De Martino dovrebbe essere il conduttore di Affari Tuoi dopo Amadeus. Questo è il risultato decretato dal sondaggio proposto ai lettori di Fanpage.it: il conduttore di Stasera tutto è possibile primeggia in una rosa di 10 proposte complessive con il 31% di preferenze. Stando alle indiscrezioni raccolte anche da Fanpage.it, anche riguardo al toto-nomi, la candidatura di Stefano De Martino appare la più probabile. Il conduttore dovrebbe "accettare l'offerta" sperando di fare una stagione positiva e arrivare al sogno di condurre il Festival di Sanremo entro il 2026.

Il sondaggio di Fanpage.it

Alla domanda "Chi dovrebbe essere il prossimo conduttore di Affari Tuoi dopo Amadeus?", i lettori di Fanpage.it hanno scelto di puntare su Stefano De Martino, primo con il 31% delle preferenze, tra oltre mille voti. Interessante anche le altre scelte dei lettori di Fanpage.it: al secondo posto, Alessandro Greco, sempre stimato dal pubblico della televisione, con il 20% superando di slancio un nome forte come quello di Paolo Bonolis, terzo con il 16% delle preferenze. Al quarto posto, staccato rispetto alle posizioni di fondo, c'è Flavio Insinna con il 10% dei voti. Al quinto posto, in ex aequo, Ciro Priello e Carlo Conti con il 5% delle preferenze. Nella posizione successiva, Antonella Clerici e Michela Giraud, entrambe con il 4% delle preferenze. Penultima posizione per Max Giusti, preferito dal 3% dei votanti. Ultimo in graduatoria, Pino Insegno, con il 2% dei voti.

Quando ci sarà l'ultima puntata di Affari Tuoi con Amadeus

C'è una data che segnerà la fine del percorso di Amadeus in Ra e coincide proprio con la fine della stagione di Affari Tuoi. Il programma si fermerà per la pausa estiva, tornando nel prossimo autunno. Affari Tuoi si fermerà un giorno dopo lo stop a tutta la programmazione del day-time, ovvero domenica 1° giugno.