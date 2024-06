L'addio del Dottore Pasquale Romano ad Amadeus: "Accussì te ne vai..."

Pasquale Romano alias il Dottore di Affari Tuoi ha salutato Amadeus durante l'ultima puntata della stagione. "Accussì te ne vai" ha scritto in una storia pubblicata su Instagram (con tanto di colonna sonora di Nino D'Angelo) nella quale si vede lui insieme al conduttore che ha rilanciato il format che fu di Paolo Bonolis. Nell'ultima puntata stagionale, Amadeus ha salutato tutta la Rai e tutto il gruppo di lavoro: "Grazie". Ringraziamenti che ci sono stati nella prima parte del programma per evitare di togliere spazio all'ultima partita: “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”.

Pasquale Romano, nato il 15 marzo del 1966 a Ottaviano, in provincia di Napoli, è laureato in filosofia e dai primi anni '90 è un autore televisivo. Ha collaborato a Tg2 Gulliver poi il passaggio alla Fininvest, nella writing room dei programmi di Alberto Castagna: Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore, di cui fu cognato. Dal 2003, è il Dottore di Affari Tuoi. A Fanpage.it, nel corso dell'intervista di Daniela Seclì, ha spiegato il suo ruolo:

Il dottore è l’antagonista, è il suo ruolo. Ma non direi cattivo. Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo. Nel corso della partita, io so il contenuto del pacco del concorrente, ma ragiono come se non lo sapessi. Altrimenti il mio gioco sarebbe "sgamato": se offro poco, il pacchista ha poco, se offro tanto, il pacchista ha tanto. Ragiono sempre indipendentemente dal contenuto del pacco, perché non è tanto quello che hai che fa la vittoria, ma quello che succede durante la partita. Come diciamo con Amadeus, Affari Tuoi è una partita a scacchi, fatta di mosse strategiche, mie e del concorrente.