Thanat Pagliani saluta Amadeus e Affari Tuoi: “Mi rivedrete in Rai, ma sogno di fare il pacchista”

È tempo di saluti ad Affari Tuoi. Lo scorso sabato 1 giugno si è conclusa la stagione del game show con Amadeus, ora pronto a volare al NOVE. Nel corso della fortunata edizione il celebre conduttore ha accompagnato i concorrenti delle singole Regioni nella corsa verso i "soldi sicuri" e al suo fianco non è mai mancato il pubblico, pronto ad applaudire e a scandire le cifre delle offerte del dottor Pasquale Romano. Ad assistere ad ogni singola puntata, sempre pronti a dare consigli ai giocatori e a fare i propri pronostici, anche Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, diventati protagonisti dell'edizione perché interpellati da Amadeus in ogni serata. Il regista thailandese con un post su Instagram ha salutato il programma e tutte le persone conosciute, ha poi dato appuntamento ai suoi fan: "Mi rivedrete in una cosa sempre RAI".

Le parole di Thanat Pagliani dopo la chiusura di Affari Tuoi

"Affari Tuoi condotto da Amadeus è finito. È stato bello vedere da vicino come funziona uno dei programmi televisivi più visti in Italia. Amadeus è simpatico e sa fare bene il suo lavoro": così comincia il lungo messaggio social di Thanat Pagliani, uno dei protagonisti dell'edizione di Affari Tuoi appena conclusasi. Presente ad ogni partita tra il pubblico, il regista thailandese ha confessato di essersi divertito e di aver fatto tante nuove amicizie negli studi Rai: "Ho adorato le musiche usate nel programma. Oltre a quelle di Sanremo, hanno usato anche colonne sonore dei film. Mi gasavo troppo quando mettevano le colonne sonore di Ennio Morricone usate nei film di Sergio Leone. Per non parlare dei pacchisti. Alcuni erano davvero simpatici. Ho conosciuto città italiane che non conoscevo. Alzi la mano chi conosceva Frosolone. Come non dire una parola anche sui miei colleghi del pubblico. Quanto ci siamo divertiti a fare "blù, blù, blù". Ho conosciuto persone simpatiche". Ha descritto le persone da lui incontrate nel programma e ricordato colui "che ci ha fatto fare Yoga in attesa di iniziare la puntata e che si mette sempre a ballare quando ci sono gli stacchi musicali". Non poteva mancare, poi, il saluto a Pierluigi Lupo, protagonista come lui delle puntate: "Poi c'è Lupo, il main character del programma insieme ad Amadeus. Anch'io sono diventato un main character tanto che per strada mi riconoscono. Chi se lo ricorda quando sono stato sbloccato come personaggio del pubblico? Già il momento della regione fortunata dove rido come un cretino è diventato un meme".

Il sogno di Thanat: "Voglio diventare un pacchista"

Per concludere, ha risposto alle curiosità dei fan: "Mi rivedrete in televisione? Chi lo sa. Spoiler: mi rivedrete in una cosa sempre RAI, ma ancora non posso dirvi cosa. Ma mi rivedrete di nuovo tra il pubblico di Affari Tuoi? Chi lo sa. Se la Rai vuole, ma soprattutto se voglio io, si". Thanat ha rivelato che ora sogna di diventare un pacchista e ambire a vincere soldi: "Desidero anch'io diventare un pacchista e provare a vincere 300.000 euro, anche se sono sicuro che accetterei alla prima offerta del Dottore, ma anche solo per provare l'ebbrezza di sentire il pubblico che ti dice "buona fortuna!".