Striscia e il nuovo tapiro a Belén Rodriguez: “Con gli uomini ho chiuso, da adesso divento lesbica”

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez riceve un nuovo tapiro di Striscia la notizia. Il servizio, che andrà in onda nella puntata in onda questa sera, è stato curato da Valerio Staffelli che ha consegnato alla showgirl e conduttrice argentina il suo 32esimo tapiro d’oro. Un riconoscimento che Belén accetta di buon grado e con il divertimento di sempre. A Staffelli, inoltre, risponde con pazienza fornendo risposte anche alle domande che in genere rifugge. Come quella sulla sua vita sentimentale. “Con gli uomini ho chiuso”, ha dichiarato ad esempio, rivelando di essere tornata single, “Da adesso divento lesbica”.

Perché Belén Rodriguez è sparita dalla tv

Intercettata a Milano, Belén ha ufficialmente ricevuto il tapiro per essere sparita dalla tv nel corso dell’ultimo anno. Quando Staffelli gliene chiede il motivo, la showgirl risponde: “Ognuno di noi ha un lato oscuro”. Probabilmente, fa riferimento al ricovero per depressione cui Belén si sottopose lo scorso anno, all’epoca in cui terminò nuovamente te – e pare definitivamente – la lunga relazione con Stefano De Martino. Da quel momento, infatti, Rodriguez ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare ai suoi impegni televisivi per avere la possibilità di ritrovarsi senza distrazioni.

Belén sarebbe tornata single, finita la relazione con Angelo Galvano

Dicendosi single di fronte a Valerio Staffelli, Belén ha lasciato intendere di avere messo fine alla relazione con l’ingegnere 34enne Angelo Galvano, cui è stata legata per qualche mese. I due hanno vissuto il loro legame tenendosi accuratamente lontani dalle luci dei riflettori. Non esiste una sola foto social di Belén insieme al nuovo compagno, che nel frattempo sarete diventato ex. Il servizio integrale con le dichiarazioni della showgirl argentina andrà in onda durante la puntata di Striscia la notizia del 1° gennaio 2025.