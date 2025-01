Fabrizio Corona sul Tapiro a Belen Rodriguez: “Mancanza di rispetto per quello che sta attraversando”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Fabrizio Corona con una Instagram story ha attaccato Striscia La Notizia per la consegna del Tapiro a Belen Rodriguez. Valerio Staffelli – nel servizio in onda il 1 gennaio 2025 – ha raggiunto la showgirl argentina per consegnarle l'iconico gadget con un cornetto appeso al collo: "Un cornetto portafortuna, non l'abbiamo più vista come eravamo abituati. Cosa è successo?", le parole dell'inviato che Belen ha accettato di buon grado e alle quali ha risposto con ironia. Corona, però, non ha gradito il trattamento a lei riservato dal tg satirico: "Questo Tapiro a Belen non è satira, è violenza pura".

Le parole di Fabrizio Corona

"Ho visto ora la consegna del Tapiro a Belen. Non mi è piaciuta". Così comincia il lungo sfogo di Fabrizio Corona in una IG story pubblicata poche ore fa. L'ex re dei paparazzi ha spiegato che "Da 30 anni lotto con gli artisti che si lamentano dei paparazzi troppo assillanti, dei giornalisti che scrivono sempre e spesso a sproposito provando a spiegare che se scegli di essere famoso e fare un lavoro mediatico che ti rende popolare, visto che godi dei privilegi, devi assolutamente accettare anche tutto il resto". Il tg satirico, secondo il suo parere, in questo caso, ha mancato di rispetto alla showgirl, in particolare per il momento delicato che sta attraversando con la sua famiglia dopo l'incidente in cui è stato coinvolto il padre, Gustavo Rodriguez. Queste le parole di Corona:

Questo Tapiro a Belen non è satira, è violenza pura. Mancanza di rispetto per quello che sta attraversando lei e la sua famiglia. Striscia ha toccato il fondo, e quando tocchi il fondo o sei capace a rinnovare o perdi dignità distruggendo tutto quello che hai rappresentato.

Cosa ha detto Valerio Staffelli a Belen Rodriguez

Valerio Staffelli si è avvicinato a Belen Rodriguez con l'iconico Tapiro con un cornetto appeso al collo: "Un cornetto portafortuna, non l'abbiamo più vista come eravamo abituati. Cosa è successo? I suoi ex vanno a bomba" le ha chiesto prima di elencare i successi dei suoi ex compagni, tra cui Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Poi, dopo la sbirciatina alle notifiche del cellulare, ha continuato: "Ha un nuovo fidanzato? Le auguriamo con il cornetto una buona fortuna per il 2025". La Rodriguez, prima di salutarlo, ha così commentato con ironia: "Nono, ho chiuso. Da adesso in poi, divento lesbica. Sinceramente vorrei stare da sola, in pace. Sono felice".