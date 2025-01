Belen Rodriguez parla del suo passato in amore: “Tante volte mi sono fatta prendere in giro, ci ho creduto”

video suggerito

Belen Rodriguez è arrivata alla fine della conduzione di Amore alla prova- La crisi del settimo anno. Lunedì 20 gennaio, su Real time, è andata in onda l'ultima puntata del programma. Nel corso delle settimane, la conduttrice ha raccontato diversi aspetti della sua esperienza in amore, da come ha vissuto lei la famosa crisi del settimo anno con Stefano De Martino a quelle volte in cui si è sentita presa in giro. Ecco cosa ha detto durante l'ultima puntata.

"Mi sono fatta prendere in giro, ci ho creduto"

Durante l'ultima puntata di Amore alla prova, Belen Rodriguez ha consolato Claudia che, dopo aver visto un video del compagno Maurizio vicino a un'altra donna, è scoppiata a piangere. Per farla sentire meglio, la conduttrice la ha raccontato alcune delle sue esperienze personali, spiegandole che in alcuni casi è meglio sapere la verità sull'uomo che si ha al fianco piuttosto che essere prese in giro: "Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così. Tu ti fai prendere in giro e non ti dai valore che dovresti. Io mi sono fatta prendere in giro un sacco di volte in passato e tante volte ci ho creduto". Nessun nome esplicito nel suo discorso, ma un riferimento ai figli, lasciando intendere che potrebbe trattarsi degli uomini con cui ha costruito una famiglia, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, rispettivamente padri di Santiago e Luna Marì: "Non è un male, uno ci crede. Lo fai per amore, per i figli".

Belen Rodriguez e la crisi del settimo anno

Proprio in occasione dell'inizio della sua avventura televisiva, intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Belen Rodriguez aveva parlato della crisi della sua esperienza con la crisi del settimo anno, rivelando di averla affrontata con Stefano De Martino: "L'avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati". Oggi ha ammesso di sentirsi una "donna diversa", con maggiore sicurezza in sé stessa: "Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più". Il diretto interessato, conduttore di Affari Tuoi, durante una delle puntate del programma aveva invece rivelato di non esserci mai arrivato. Scherzando con un concorrente aveva detto: "Come è? Io non ci sono mai arrivato".