I Ferragnez con Damiano e Giorgia Soleri: l’incontro è glamour tra total pink e maglioni crop Ieri sera i Ferragnez hanno passato la serata in compagnia di Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata Giorgia Soleri. Tra look total pink, capi griffati e maglioni crop, l’incontro tra i divi è stato all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri a Milano c'è stato un "incontro al vertice": Chiara Ferragni e Fedez sono usciti con Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri. Solo questa mattina, però, la coppia più famosa dei social ha condiviso alcune foto della serata, dando prova di provare una incredibile stima verso le due giovani star. Come si sono conosciuti? L'amicizia è nata ai tempi di X-Factor, per la precisione durante l'edizione in cui il rapper era tra i giudici e i Maneskin tra i concorrenti. Da allora Fedez e il cantante hanno sempre mantenuto vivo il loro rapporto, incontrandosi poi sul palco di Sanremo 2021 (dove entrambi sono saliti sul podio). Ora è arrivato il momento delle uscite in coppia e naturalmente non potevano che essere all'insegna del glamour: ecco cosa hanno indossato per l'incontro esclusivo.

I look griffati dei Ferragnez

Dopo aver calcato il red carpet del Met Gala con dei look coordinati e dai dettagli scintillanti, i Ferragnez sono tornati a Milano. Oltre a passare la giornata con i figli Leone e Vittoria, hanno anche organizzato un'uscita con Damiano David e Giorgia Soleri, approfittando dell'atmosfera amichevole e informale per sfoggiare degli outfit casual ma allo stesso tempo glamour e iper griffati. Chiara Ferragni ha messo in mostra gli addominali indossando il famoso maglione crop di Miu Miu, lo ha abbinato a un paio di pantaloni neri a vita alta e a delle sneakers Nike. Fedez ha invece optato per il total black con un maglione Versace decorato con l'iconica spilla gold sul petto.

Damiano dei Maneskin e Fedez in total black

Giorgia Soleri in rosa, Damiano col completo over

Damiano e la fidanzata Giorgia non sono stati da meno in fatto di look fashion, apparendo adorabili e cool mentre abbracciano i Ferragnez. Il cantante ha temporaneamente abbandonato gli outfit dall'animo genderless, preferendo un completo over leggermente gessato, lo ha abbinato a una canotta total black che ha lasciato in vista i tatuaggi sul petto. La Soleri ha invece seguito il trend del total pink coordinando minidress a tubino e giacca ampia (entrambi in fucsia acceso). Anche lei ha rivelato i numerosi tatuaggi sul corpo, primi tra tutti quelli sulle gambe, ed è rimasta fedele al caschetto corto portato liscio e con la frangia. Chi tra i quattro si aggiudica il titolo di più trendy della serata?