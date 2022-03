Nella casa di Camihawke con l’architetto che l’ha progettata: pareti colorate e arredi vintage Camilla Boniardi, meglio conosciuta come Camihawke, è uno dei voli più noti del web e vive a Monza in una casa progettata dall’architetto Alberto Vanin. Lo abbiamo intervistato per scoprire i dettagli dell’abitazione della famosa influencer.

A cura di Clara Salzano

Camihawke, meglio conosciuta come Camilla Boniardi, nella sua casa

Camihawke, nome d'arte di Camilla Boniardi, uno dei volti più noti sui social. La star del web ha conquistato più di un milione di seguaci con i suoi capelli rosso scuro e i video ironici in giro per il mondo. Non tutti però sanno che, sebbene i suoi post la posizionano in luoghi sempre diversi e meravigliosi, Camihawke vive a Monza con il compagno il compagno Aimone Romizi (frontman della band Fast Animal And Slow Kids) in un elegante trilocale progettato dall’Arch. Alberto

Vanin. Lo abbiamo intervistato per conoscere i dettagli della casa della nota Camilla Boniardi.

Camihawke e l’arch. Alberto Vanin nella casa di Monza

Dove abita Camilla Boniardi, alias Camihawke

Sono già trascorsi più di due anni da quando Camilla Boniardi, meglio conosciuta come Camihawke, vive nella sua casa di Monza con il compagno Aimone Romizi. La coppia abita da novembre 2019 in un appartamento elegante e luminoso progettato dall’arch. Alberto Vanin: "Camilla aveva l'esigenza di dare nuova linfa vitale all'appartamento che era datato anni Settanta-Ottanta", racconta l'architetto di Case da Vip.

L’Architetto Vanin consegna le chiavi di casa a Camihawke

L'abitazione della star del web si trova all'interno di un condominio con giardino su cui affaccia la casa. Camilla Boniardi non ha voluto stravolgere la disposizione interna degli ambienti ma la ristrutturazione durata tre mesi ha apportato solo delle modifiche per assecondare le esigenze della coppia anche perché "è importante rispettare e dare rispetto al contesto", spiega Vanin, "Cerco sempre di far capire al cliente che possono dare nuova vita alla preesistenza".

L’open space nella casa di Camihawke

La casa di Camihawke da personalizzare

La casa dove vivono Camihawke e il compagno è un grande appartamento con due camere da letto, salone, cucina e bagno. Una volta varcato l'ingresso della casa si accede subito in un'ampio open space che è diviso dalla cucina solo tramite una porta a vetro necessaria per schermare gli odori, secondo le esigenze di Aimone Romizi, senza però rinunciare ad avere visivamente uno spazio unico tra cucina e living.

La cucina nella casa di Camilla Boniardi a Monza

L'abitazione, così come l'arch. Vanin ha consegnato a Camilla Boniardi, risultava poco arredata per venire incontro ai desideri della coppia riempire la casa, nel tempo, con oggetti acquistati durante i viaggi o costruiti da loro.: "La persona che vive la casa non deve essere schiavo della casa stessa ma si può modellare in base alle sue esigenze in ogni momento e lei lo ha capito dal primo momento", racconta Vanin, "Io le ho consegnato una tela bianca e lei la sta personalizzando in base alla loro personalità…tutt'ora continua ad aggiungere dettagli per personalizzare la sua casa in base al suo modo di vivere e ai suoi viaggi".

La porta scorrevole che divide cucina e living nella casa di Camihawke

Ogni spazio all'interno della casa è stato sfruttato nei minimi dettagli con piccoli soppalchi, armadi su misura e ripostigli, che sono è sempre la grande sfida e passione dell'architetto Vanin quando progetta. Il corridoio è caratterizzato da ante e porte bianche con maniglie dorate che conducono allo studio, al bagno e alla stanza matrimoniale della casa.

Il bagno nell’appartamento di Camihawke

Grande importanza è stata data ai colori all'interno della casa. Camilla Boniardi e Aimone Romizi hanno scelto di destinare un colore diverso per ogni stanza così si passa dal giallo della zona living, al verde menta del bagno fino al blu oceano che fa da testiera del letto nella camera matrimoniale dove spiccano due comodini a forma di cassa audio: "Una scelta audace e di tendenza, come le nicchie in tinta e il carattere della giovane copia!", precisa l'architetto.

La camera da letto di Camilla Boniardi e Aimone Romizi

Abbiamo chiesto infine all'arc. Alberto Vanin di commentare il suo lavoro con Camihawke: "L'esperienza mi ha lasciato un bellissimo ricordo e un'amicizia. Mi ha inoltre fatto capire che le persone quando credono in quello che vogliono fare con la caparbietà arrivano a raggiungere i propri desideri…e dietro quella leggerezza simpatica si nasconde una ragazza estremamente intelligente. Ci dovrebbero essere più persone così.