Jennifer Lopez vende il suo attico a Manhattan, quanto cosa la casa dell’artista L’appartamento della pop-star è stato acquistato dopo essere stato messo sul mercato nel 2017. A quale cifra è stato siglato l’accordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sta finalmente dicendo addio al suo attico di New York City. La cinquantaquattrenne ha trovato un acquirente per il suo attico da 25 milioni di dollari (23,4 milioni di euro) vicino al Madison Square Park di Manhattan dopo essere stato messo sul mercato sette anni fa. Secondo le indiscrezioni il contratto di acquisto sarebbe già stato firmato. Al momento la cantante trascorre la maggior parte del suo tempo a Los Angeles, dove vive con il marito Ben Affleck, che ha sposato nell'estate del 2022. Secondo le indiscrezioni la coppia ha acquistato una casa da 60 milioni di dollari (56,3 milioni di euro) a Beverly Hills nel giugno del 2023, dopo una lunga ricerca. La lussuosa dimora si compone di 12 camere da letto e 24 bagni, piscina, palestra e complesso sportivo con campo da basket e pickleball.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il prezzo della casa di Jennifer Lopez

L'attico è stato compatto dall'artista nel 2014 per una cifra poco più elevata di 20 milioni di dollari (118,7 milioni di euro). L'appartamento è stato messo in vendita nel 2017 per circa 27 milioni di dollari (25,3 milioni di euro), ma la proposta non attirato alcun acquirente e negli ultimi anni JLo ha provato più volte a rimetterlo sul mercato. Nel marzo del 2019 Jennifer Lopez ha abbassato la richiesta a 25 milioni prima ritirarlo dal commercio nell'ottobre del 2021 e proporlo di nuovo per cinque giorni nel 2022.

Jennifer Lopez

Come è fatto l'attico di JLo

La proprietà si sviluppa su poco più di 880 metri quadrati e si compone di una cucina, na sala da pranzo separata e un'ala privata per gli ospiti, con stanze, alloggi per il personale e lavanderia, le camere da letto in totale sono quattro camere, sette bagni e quattro terrazze private che offrono una vista sullo skyline di New York. La camera padronale si trova al secondo piano e dispone di un ampia cabina armadio. La dimora si trova all'interno di una storica villa del 1924 con una portineria tutto il giorno, un deposito e un ascensore privato con chiave.

