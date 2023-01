Fedez spiega il significato del nuovo tatuaggio sulla schiena: perché è dedicato a Leone e Vittoria Fedez ha portato a termine il nuovo maxi tatuaggio sulla schiena. Oltre a mostrarlo integralmente sui social, ha anche spiegato nei dettagli il suo significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez non ha mai nascosto la passione per i tatuaggi, basta guardare il suo corpo quasi completamente ricoperto con l'inchiostro colorato per capire che non può fare a meno di imprimere sulla pelle in modo indelebile disegni e scritte dal profondo significato simbolico. L'ultimo anno per lui non è stato semplice, ha scoperto di avere un cancro al pancreas e si è sottoposto a una delicatissima operazione per rimuoverlo il prima possibile. Per fortuna tutto è andato bene, anche se gli è rimasta una grossa cicatrice sulla pancia che gli ricorda ogni giorno quanto sia fortunato. Sebbene fino a qualche anno fa non volesse più aggiungere tattoo alla sua collezione, la difficile esperienza vissuta gli ha fatto cambiare idea. Solo oggi, però, a opera finita, ha spiegato qual è il significato simbolico del grosso disegno che si è fatto imprimere sulla schiena.

Fedez mostra il tatuaggio completo

È da mesi che Fedez sta facendo un nuovo tatuaggio sulla schiena, ha ideato il disegno personalmente lo scorso settembre in collaborazione con l'artista Luca Natalini. Da allora si è sottoposto a diverse sedute per colorarlo e per renderlo perfetto. Già in passato aveva spiegato che si trattava di un disegno simbolico pensato dopo aver vinto la sua lotta contro il cancro ma solo ieri ha rivelato tutto più dettagliatamente. Il rapper ha infatti terminato il tattoo e si è lasciato immortalare di spalle completamente nudo ma con l'emoticon di una pesca sul sedere. Il disegno indelebile è coloratissimo, parte dal collo, si estende su tutta la schiena e arriva sulla gamba sinistra, passando per uno dei glutei.

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Il significato simbolico del tatuaggio

Nella didascalia dell'album dedicato a quest'opera d'arte Fedez ha scritto: "L’araba fenice stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli. Per la forza che siete riusciti a darmi in questo nuovo capitolo della mia vita. Leone e Vittoria". Insomma, il cantante ha spiegato che l'idea del disegno è nata da una dedica che intendeva fare ai due dolcissimi figli, che inconsapevolmente sono riusciti a essere un vero e proprio faro nel periodo più buio della sua vita. Ora li porterà per sempre sul suo corpo proprio come la cicatrice che ha sulla pancia, anche se, a giudicare dal rapporto profondissimo e affiatato che condividono, di sicuro non si allontaneranno mai l'uno dall'altra.