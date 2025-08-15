Chiara Ferragni, quanto costa la villa a Ibiza con due piscine scelta per le vacanze estive

Chiara Ferragni ha trascorso le vacanze a Ibiza in una villa di lusso con due piscine, ecco come è fatta e quanto costa il soggiorno per una settimana.

Chiara Ferragni ha trascorso una parte delle sue vacanze a Ibiza, con i figli Leone e Vittoria, e con un'amica e i suoi bambini, soggiornando in una splendida villa privata all'interno di un resort di lusso, il cui prezzo per notte supera i 5mila euro. Tutti pensavamo che l'influencer fosse sola con i bambini, dato che circolavano voci sulla fine della storia con Giovanni Tronchetti Provera. In realtà Ferragni è stata paparazzata da Chi con il compagno e le foto circolate dimostrano il ritorno di fiamma.

Gossip a parte (di cui la diretta interessata non fa alcun cenno sui suoi profili social), la vacanza a Ibiza sembra ormai agli sgoccioli dato che Ferragni ha pubblicato alcune stories in cui, con l'emoticon della faccina triste, rivela che il soggiorno nell'isola sta per finire. L'annuncio è stato impresso su una foto pubblicata nelle stories di Instagram, la quale mostra la splendida villa in cui l'influencer ha soggiornato.

La Grand Villa in cui ha soggiornato Chiara Ferragni e una maxi villa privata all'interno 7Pines Resort di Ibiza, con due piscine, quattro camere da letto, living con angolo cottura, due terrazze sopraelevate e un grosso giardino. La permanenza nella struttura fa probabilmente parte di un accordo commerciale dato che Ferragni ha inserito l'hashtag ADV sulla foto pubblicata, il che indica la presenza di una partnership retribuita.

Oltre al grande giardino con palme e piscina, su cui affacciano le camere da letto, tutte posizionate al piano terra, l'elemento più particolare e vistoso della villa è l'infinity pool, posizionata su una terrazza al secondo piano che affaccia sul giardino principale.

Questa seconda piscina è realizzata in una vasca con vetro trasparente, dunque è possibile vedere dal piano inferiore le persone che ci nuotano dentro. La stessa Ferragni ha pubblicato un video in cui si immerge nell'infinity pool, definita dall'influncer "The most amazing pool" (La piscina più incredibile).

Ma quanto costa il soggiorno in una villa di lusso del genere? Nella Grand Villa (proprio quella in cui ha soggiornato Ferragni) del 7Pines Resort una settimana in alta stagione, che va ad esempio dal 15 al 22 agosto, costa 39,592 euro, circa 5650 euro a notte, come indicato sul sito del resort.