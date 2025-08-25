stile e Trend
Cosa hanno indossato Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera per debutto di coppia sui social

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono finalmente usciti allo scoperto, ufficializzando pubblicamente la loro relazione. Cosa hanno indossato per la prima foto di coppia postata sui social?
A cura di Valeria Paglionico
Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono finalmente usciti allo scoperto, ufficializzando pubblicamente la loro relazione. Sebbene si conoscessero da anni (i loro figli frequentano la stessa scuola internazionale a Milano), solo nell'estate 2024 avrebbero dato il via a una frequentazione. All'epoca l'imprenditrice stava riprendendo la sua vita in mano dopo la separazione da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco, dunque inizialmente aveva preferito vivere la storia lontana dai riflettori. Certo, i due sono stati spesso immortalati sia tra le strade di Milano che in vacanza tra Portofino e la Svizzera, ma pare che a ostacolarli ci fosse la famiglia di lui, assolutamente contraria alla relazione e alla sovraesposizione social di Chiara. Ora le cose sono cambiate e la coppia sembra essere destinata a diventare la più amata dei social.

Dove hanno trascorso le vacanze Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Stando alle indiscrezioni, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avrebbero trascorso l'inizio di agosto a Ibiza e lo avrebbero fatto per un motivo tutt'altro che casuale: dopo il ritorno di fiamma avvenuto nelle ultime settimane, sarebbero voluti tornare nell'isola in cui è scoccata la scintilla, così da festeggiare il loro primo anniversario in modo speciale (e insieme ai rispettivi figli). La foto del debutto social è stata scattata sullo sfondo del meraviglioso mare delle Baleari illuminato da un tramonto rosso fuoco. I due si trovano a bordo di uno yacht privato, sulla cui prua i due hanno posato sorridenti e abbracciati. Attualmente, però, non si sa se siano ancora insieme, l'unica cosa certa è che Chiara su Instagram è apparsa raggiante e felice alle prese con un tour delle isole greche in barca.

I look di coppia di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Cosa hanno indossato i due "piccioncini" per il loro debutto social? Sebbene la foto di coppia sembri davvero improvvisata, i due sono apparsi glamour e sofisticati. Chiara Ferragni ha puntato sul total white, abbinando un bikini con reggiseno a triangolo a un paio di pantaloni di pizzo traforato in tinta, un modello a vita alta e dalla silhouette morbida che ha usato come un pareo. Per completare il tutto ha scelto una bandana coordinata, l'ha portata annodata dietro la nuca con i capelli sciolti e ondulati (e la treccina di cotone in bella vista). Giovanni Tronchetti Provera ha sfoggiato un look perfetto per una gita in barca in piena estate: ha abbinato un paio di pantaloni di lino bianco a una camicia dello stesso tessuto ma in rosa acceso gessato. Chioma al vento, sorrisi smaglianti e abbracci calorosi: Chiara e Giovanni insieme riescono letteralmente a splendere.

