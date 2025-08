Le treccine colorate anni ’90 che andavano di moda in estate sono tornate (è merito di Chiara Ferragni)

Chiara Ferragni rilancia le summer hair wrap braids, ovvero le treccine colorate che erano tanto di moda in estate alla fine degli anni ’90. Ecco come si realizzano e tutto quello che c’è da spere sull’ultima tendenza estiva per i capelli.

Ricordate le treccine colorate tanto di moda negli anni '90? Non stiamo parlando delle classiche con capelli intrecciati ma delle summer hair wrap braids, ovvero di quelle colorate e dalla forma tubolare in cui le ciocche sono coperte da fili attorcigliati, che recentemente ha rilanciato Chiara Ferragni mostrando il suo look estivo durante la sua vacanza con i figli. Questi decori per i capelli si realizzano con semplici fili di cotone di colori differenti, colori che accostati tra di loro con intrecci e alternanze creano dei veri e propri disegni da sfoggiare sulla chioma.

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze con i figli a Ibiza e, dopo aver condiviso sui social i primi momenti estivi tra una cena in riva al mare e un look total white, ha mostrato il suo nuovo hair look con treccina multicolor. Tra i capelli ondulati e naturali dell'imprenditrice digitale e influencer spunta la piccola summer hair wrap colorata, realizzata con fili in tonalità fucsia, ottanio e bianco. Alla base della treccina ci sono poi delle perline utilizzate come chiusura, i cui colori accesi richiamo quelli dei fili scelti per intrecciare la ciocca.

Cosa sono le summer hair wrap e come si fanno

Come si diceva, le summer hair wrap non sono vere e proprie treccine, dato che non ci sono capelli intrecciati, il nome si riferisce al meccanismo che serve per crearle. Per realizzare, infatti, una variante simile a quella sfoggiata da Chiara Ferragni è necessario attorcigliare fili colorati attorno a una ciocca di capelli. Alternando fili dalle tonalità e dalle texture differenti è possibile creare l'effetto patchwork sui capelli, creando treccine multicolore in cui ci sono blocchi di colore unico o intrecci alternati di due o tre nuance a contrasto. Solitamente questo particolare tipo di treccine estive si chiudono con nodi e frange allungate ma possono essere impreziosite anche con perline colorate e altri charm.

Il look di Chiara Ferragni con treccina colorata tra i capelli

Altro dettaglio importante di queste treccine è che la lunghezza non dipende da quella del capello: aggiungendo all'interno un prolungamento che può essere un semplice filo di cotone, è possibile realizzare hair wrap della lunghezza che si preferisce e farle anche molto più lunghe dei capelli in modo da farle spuntare dalla chioma. Non è semplicissimo creare treccine simili poiché c'è bisogno di dimestichezza nel saper attorcigliare i fili e soprattutto nel saperli intrecciare nel modo giusto per creare i disegni decorativi, per questo è sempre meglio affidarsi a degli esperti che sappiano come creare la treccina e come non danneggiare i capelli.

La mania degli anni '90

Le treccine colorate di questo tipo erano una vera e propria mania che alla fine degli anni '90 aveva contagiato tutti. Ogni estate le spiagge italiane erano invase di chiome con una o più treccine colorate che spuntavano tra i capelli. Poi questo tipo di decori sono scomparsi, negli ultimi anni hanno iniziato a spopolare boxer braids o corn row braids, tutte varianti realizzate solo con i capelli e attaccate alla testa o eventualmente arricchite con l'aggiunta di extension colorate o fili sintetici. La differenza è che nelle treccine anni '90, quelle che ora sfoggia Chiara Ferragni, il capello è coperto dai fili colorati e la treccina tubolare appare come un dettaglio che spunta nella chioma tra i capelli naturali.