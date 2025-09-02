Chiara Ferragni torna in ufficio: il look back to work da imitare è con salopette e ciabatte

Chiara Ferragni è tornata a lavoro dopo un mese trascorso in vacanza e ha proposto un look comfy perfetto per il back to office: ecco cosa ha indossato.

L'inizio di settembre è sinonimo di ritorno a lavoro e le star lo sanno bene, visto che rientrano tutte in città dopo aver trascorso l'intera estate tra mete esotiche e viaggi da sogno. Chiara Ferragni è una di queste: ha trascorso il mese di agosto tra Ibiza, Grecia e Svizzera, passando moltissimo tempo sia con i figli Leone e Vittoria che con il compagno Giovanni Tronchetti Provera (con cui ha anche debuttato sui social). Ora, però, per lei è arrivato il momento di riprendere la normale quotidianità. Ieri è stata per la prima volta in ufficio dopo la pausa estiva e ne ha approfittato per sfoggiare il primo look back to work tutto da imitare: ecco cosa ha indossato.

La salopette da lavoro di Chiara Ferragni

I primi giorni di lavoro dopo le ferie estive sono traumatici? Niente paura, basta scegliere il look giusto per renderli più sopportabili (o quanto meno comfy). Chiara Ferragni, ad esempio, ha lanciato una proposta di stile che si rivelerà perfetta per tutti coloro che vogliono puntare sulla comodità assoluta, così da non sentirsi troppo "spiazzati" nel passaggio dal bikini al tailleur. L'imprenditrice ha fatto un piccolo "compromesso" e, almeno per il momento, ha lasciato nell'armadio giacche, tubini e completi chic, preferendo una maxi salopette firmata Carhartt, un modello oversize in denim beige con un unico tascone sul petto, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a 199 euro.

Salopette Carhartt

Le ciabatte di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara Ferragni ha scelto una camicia di jeans classica, portandola leggermente sbottonata sul collo. A fare la differenza sono state le scarpe: niente tacchi alti, sandali o ballerine, ha preferito un paio di ciabatte, per la precisione delle Birkenstock in camoscio beige (il modello chiuso sul davanti), così da non rendere eccessivamente traumatico il ritorno in ufficio dopo settimane trascorse al mare in infradito. Capelli sciolti e ondulati, viso lasciato al naturale, così da esaltare l'abbronzatura, e sorriso stampato sulle labbra: in quante prenderanno ispirazione dal look comodissimo di Chiara per il ritorno al lavoro?