Francesca Ferragni, il regalo di mamma Marina per la nascita di Edoardo è un prezioso gioiello Marina Di Guardo ha fatto un regalo a sua figlia Francesca Ferragni, diventata mamma un mese fa. Ha celebrato la nascita di Edoardo con una preziosa collana.

A cura di Giusy Dente

È trascorso già un mese dalla nascita di Edoardo, il primogenito di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Una volta lasciato l'ospedale e tornati a casa (i tre vivono in una nuova abitazione a Milano) hanno ricevuto la visita del resto della famiglia. Tutti erano impazienti di conoscere il bimbo! Chiara, Fedez e Valentina sono stati i primi, assieme al piccolo Leone e poi è toccato alla cuginetta Vittoria. Anche Marina Di Guardo ovviamente ha voluto stringere tra le sue braccia il suo terzo nipotino: ha condiviso il dolcissimo momento con fan e follower, pubblicando un intero album di foto su Instagram. La nonna ha festeggiato l'arrivo di Edoardo facendo un dolce regalo a sua figlia Francesca.

Tempo di regali per Francesca Ferragni

Il push present è un regalo che viene fatto solitamente dai neo papà alle consorti, per festeggiare l'arrivo di un figlio e in qualche modo ringraziarle per il lungo percorso dei nove mesi, dall'attesa al travaglio al parto. Uno dei doni più gettonati è il gioiello. Fedez, per esempio, ha disegnato dei braccialetti con le iniziali di Leone e Vittoria e li ha regalati a Chiara Ferragni dopo il secondo parto. Non sappiamo ancora se anche Riccardo Nicoletti abbia rispettato questa tradizione, che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Di certo, la neo mamma ha ricevuto un dono speciale da Marina Di Guardo, nonna del bambino.

In occasione della seconda maternità di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo aveva fatto realizzare per l'imprenditrice un gioiello personalizzato: una collana d’oro con due ciondoli smaltati a forma di angioletti e le iniziali dei suoi due bambini, Leone e Vittoria, tempestate di brillantini. Aveva commissionato la catenina a una storica boutique milanese, Merù Gioielli, le cui creazioni rinomate sono molto amate dai Ferragnez.

Chiara Ferragni l'anno prima ne aveva acquistata una a tema famiglia: una collana in oro con un ciondolo per ciascun membro. C'erano proprio tutti: lei, Fedez, le sorelle Valentina e Francesca, la mamma e il papà, Leone e persino Matilda la cagnolina. Vittoria non era ancora nata, ma avevano destinato un ciondolo proprio ai "future children". Affidandosi nuovamente a Merù Gioielli, Marina Di Guardo ha regalato due ciondoli a sua figlia Francesca, da aggiungere a una collanina già in suo possesso, regalo di Chiara Ferragni di qualche anno fa. La nonna ha pensato bene di far realizzare un ciondolo con le fattezze di Edoardo e uno con quelle di Gabriella, l'amatissima cagnolina.

in foto: collana Merù

I due ciondoli si vanno così ad aggiungere a quelli già presenti, completando il gioiello a tema famiglia. Ciascun ciondolo smaltato e dipinto a mano, come si legge sul sito ufficiale, può superare anche i 2000 euro, se completato con diamanti. Un modello di collana simile a quello di Francesca Ferragni (che ovviamente è personalizzata) costa 1850 euro.