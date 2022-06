Leone conosce Edoardo: il primo incontro col cuginetto Ferragni è con la t-shirt griffata Francesca Ferragni è tornata a casa con il piccolo Edoardo e tra le prima a farle visita non potevano che esserci le sorelle Chiara e Valentina. L’ospite speciale della giornata è stato però Leone, apparso emozionato e trendy per il suo primo incontro col cuginetto.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez hanno celebrato un nuovo e attesissimo evento negli ultimi giorni: la nascita di Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni. Dopo aver documentato la gravidanza per tutti i 9 mesi tra foto in topless e look tutt'altro che premaman, quest'ultima ha presentato il piccolo sui social poche ore dopo il parto. Il primo scatto è stato "di famiglia" al fianco del papà Riccardo Nicoletti, mentre il secondo è un primo piano sul bebé, adorabile in una tutina a pois. Ora mamma e figlio hanno finalmente lasciato l'ospedale, sono rientrati a casa e hanno ricevuto la visita delle zie Chiara e Valentina. L'ospite più atteso? Il piccolo Leone, che si è lasciato immortalare in versione trendy al fianco del cuginetto.

I Ferragnez incontrano Edoardo

Chiara Ferragni ha finalmente conosciuto il suo primo nipotino Edoardo, il figlio della sorella Francesca. Così come succede con ogni dettaglio della quotidianità, anche questa volta ha documentato tutto sui social, realizzando addirittura un album dedicato all'evento. Al motto di "Benvenuto Edoardo, ti amiamo già tantissimo", l'imprenditrice si è immortalata al fianco del piccolo, anche se il vero protagonista delle foto e dei video è stato Leone. Se da un lato Vittoria è stata lasciata a casa (probabilmente perché avrebbe potuto combinare qualche pasticcio), il primogenito di casa Ferragnez ha dimostrato di essere un ometto e di sentirsi pronto per conoscere il suo primo cugino.

La t–shirt Versace

Quanto costa la t-shirt di Leone

Leone è entrato nella stanzetta del bebé in silenzio e con passo felpato, così da non svegliarlo, e lo ha guardato con felicità e dolcezza proprio come se si sentisse un fratello maggiore. Cosa ha indossato per l'evento? Un look griffato e causal. Ha abbinato un paio di bermuda color sabbia a una t-shirt total white firmata Versace, un modello di cotone decoratoa con l'iconico motivo Greca e il logo della Maison sul torace. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 125 euro, anche se, considerando la profonda amicizia dei Ferragnez con Donatella, probabilmente si sarà trattato di un regalo per il giovanissimo cliente. Per completare il tutto Leone ha scelto un paio di sneakers bianche decorate con il viso di un orsetto peloso, le ha portate con i calzettoni a vista. Insomma, sebbene abbia solo 4 anni, Leone è già una vera e propria icona fashion.