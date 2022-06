Il significato del nome del figlio di Francesca Ferragni Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori: è nato il loro primogenito, Edoardo. Nel nome, c’è un augurio di prosperità e ricchezza.

A cura di Giusy Dente

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Edoardo. L'annuncio della gravidanza risale a dicembre e qualche mese dopo la coppia ha rivelato anche il sesso del nascituro, appunto un maschietto. Edoardo è nato il 21 giugno e la coppia ha voluto condividere con fan e follower l'immensa gioia di questo momento: "Ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi" hanno scritto emozionati. Immediatamente sono giunti anche gli auguri e le congratulazioni da parte del resto della famiglia: le sorelle Valentina e Chiara Ferragni, la nonna Marina Di Guardo.

Benvenuto Edoardo

Benché non avessero ufficialmente comunicato la scelta del nome, fan e follower della famiglia Ferragni avevano intuito che sarebbe stata Edoardo la scelta finale. In occasione del baby shower, era stata proprio Chiara Ferragni a farsi sfuggire il dettaglio, pronunciando il nome Edo durante il toccante discorso diretto alla neo mamma. Francesca Ferragni e Riccardo Ncoletti hanno alle spalle un lunghissimo fidanzamento: stanno insieme dal 2009. La proposta di matrimonio è già arrivata, nel giorno del compleanno di lei: a quando le nozze? Intanto si sono trasferiti in una nuova casa a Milano, dove presto porteranno anche il piccolo Edoardo.

Il significato del nome Edoardo

Edoardo è un nome di origine anglosassone. Non a caso, chi si chiama così festeggia l'onomastico il 5 gennaio, giorno della morte di sant'Edoardo II il Confessore, re d'Inghilterra. Il nome era molto diffuso tra i nobili: nella storia inglese ci sono una decina di re, con questo nome, due dei quali santi. Infatti la seconda data in cui si festeggia l'onomastico è quella del 13 ottobre, in memoria di Sant'Edoardo III. Il nome è composto da due parti: ead significa "ricchezza, proprietà, benedizione, patrimonio". Werd significa invece "guardiano". Il nome è quindi un augurio di benessere e prosperità e può essere tradotto come: guardiano dei beni, curatore della ricchezza.