Francesca Ferragni cambia casa: il nuovo appartamento a Milano Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, si sta trasferendo nella nuova casa col fidanzato Riccardo Nicoletti. Presto sposi, la coppia svela i dettagli della loro nuova dimora milanese.

A cura di Clara Salzano

La nuova casa di Francesca Ferragni

Il 2022 per Francesca Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, è stato un anno ricco di novità dalla maternità ormai prossima al fidanzamento ufficiale con il compagno di lunga data Riccardo Nicoletti. La meno mondana delle sorelle Ferragni è al suo nono mese di gravidanza e, dopo il baby shower a sorpresa organizzato proprio da Chiara e Valentina Ferragni, non sono finite le novità per Francesca. La nota odontoiatra ha aperto le porte della sua nuova casa a Milano. Vediamo alcuni dettagli dell'abitazione.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti nella loro nuova casa

Com'è fatta la nuova casa di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti stanno per avere un bambino, di nome Eduardo, e presto saranno anche moglie e marito. La coppia si sta traferendo in una nuova casa a Milano dove ci sarà una cameretta per il figlio in arrivo e in cui stanno completando i lavori di ristrutturazione.

La cameretta nella nuova casa di Francesca Ferragni

La sorella odontoiatra di Chiara Ferragni aveva mostrato sui social qualche tempo fa le immagini del suo nuovo appartamento a Milano. La casa è stata interessata da diversi lavori di ristrutturazione a partire dal parquet del pavimento che oggi si presenta in tonalità più chiare con fughe nere.

Leggi anche La nuova casa di Chiara Ferragni: quando si trasferirà e cosa farà con il vecchio appartamento

Francesca Ferragni nello showroom Flou mentre sceglie gli arredi della camera da letto

La nuova casa di Francesca Ferragni è un appartamento milanese con tante finestre da cui penetra una grande quantità di luce naturale. Pareti chiare e il pavimento di parquet chiaro in tutta l'abitazione contribuiscono a far sembrare gli ambienti ancora più ampi e luminosi.

Francesca Ferragni in casa

Unica tra le sorelle Ferragni ad aver seguito le orme del padre odontoiatra, Francesca Ferragni ha condiviso alcune immagini della nuova casa ancora in fase di completamento.

Francesca Ferragni sul divano dello showroom Flou

Mancano gli arredi infatti nella nuova abitazione ma la sorella di Chiara Ferragni ha già condiviso diverse immagini dallo showroom Flou di possibili arredi per la nuova casa.