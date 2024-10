video suggerito

Chiara Ferragni non era alla Milano Fashion Week ma resta il nome più cercato sul web Tra i nomi delle persone più cercate in rete, legate alla Milano Fashion Week, c’è anche Chiara Ferragni, nonostante non fosse neppure presente alle sfilate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

La Settimana della Moda è l'evento glamour per eccellenza, un punto di riferimento per i fashion addicted e per l'industria: la prestigiosa manifestazione, nelle sue varie edizioni di Milano, Londra, Parigi e New York (le capitali della moda) riunisce celebrities provenienti da ogni parte del mondo, che non mancherebbero mai alla sfilata della loro Maison del cuore. Gli show invitano influencer, modelle, attori, sportivi, cantanti: è un pubblico variegato, che comprende anche i testimonial, gli amici di vecchia data del brand, chi indossa sempre le creazioni del marchio o le indosserà. Essere presenti è una dichiarazione importante, ma vale soprattutto se il proprio nome è legato al mondo della moda. Chi sono, quindi, i nomi che l'ultima edizione della Milano Fashion Week ha eletto a protagonisti? Stando alle ricerche di Google Trends, ci sono sia nomi prevedibili che novità inaspettate e compare anche Chiara Ferragni, che alle sfilate neppure era presente.

Quali sono i nomi più cercati legati alla Milano Fashion Week

Nel report di Google Trends, che ha analizzato le persone che hanno fatto tendenza associate alla Milano Fashion Week ci sono: Zee Pruk, Imane Khelif, Dakota Johnson, Naomi Campbell, Madonna, Chiara Ferragni, Vittoria Ceretti. Il primo è un famosissimo attore tailandese, presenza fissa sulla scena della moda, in prima fila alla sfilata Primavera/Estate 2024 di Dolce&Gabbana. Imane Khelif è stata ospite di Bottega Veneta: la pugile, reduce dalla vittoria alle Olimpiadi (dopo tante polemiche sulla sua identità di genere), era nel front row della sfilata in via Orobia e al suo arrivo è stata accolta da una folla calorosissima. Dakota Johnson è volata in Italia per lo show di Gucci. Naomi Campbell è una presenza fissa alle sfilate e come lei la collega modella Vittoria Ceretti, che ha anche sfilato in passerella (per The Attico e Dolce&Gabbana). Chiara Ferragni pur non essendo alle sfilate ha fatto comunque parlare di sé.

Chiara Ferragni ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Perché Chiara Ferragni non era alle sfilate

Dal 21 al 26 febbraio 2024 si è svolta la Milano Fashion Week, dove le Maison hanno presentato le collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Quello era un periodo difficile per l'imprenditrice, che infatti non ha partecipato alle sfilate, né a quelle di Milano né a quelle di Parigi, dove era sempre presente da anni. In quei mesi era nel pieno delle conseguenze professionali del Pandoro Gate e alle prese coi problemi coniugali. Per mesi è stata lontana dai riflettori, lontana dai red carpet, dagli eventi glamour: ha mantenuto un profilo basso anche sui social. Dopo un lungo silenzio è riapparsa mesi dopo, in occasione dell'inaugurazione della mostra Musei delle Lacrime dell'amico Francesco Vezzoli a Venezia (con un revenge dress nero). La sua assenza dalle sfilate è stato un segnale profondo della sua difficoltà, ma da allora qualcosa si è smosso.

Chiara Ferragni

Anche questa volta la curiosità sulla sua presenza o assenza era tanta: tutti si chiedevano se avrebbe preso parte o meno agli show della Milano Fashion Week. L'ex marito Fedez è stato ospite dell'amica Donatella Versace, per esempio. Nessuna traccia invece dell'influencer per giorni, ma nonostante questo tutti si sono precipitati a cercare il suo nome in rete. L'impennata nelle ricerche si è avuta anche perché, proprio quando nessuno se lo aspettava più, ha fatto la sua comparsa nell'ultima giornata. Era ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, proprio come a settembre 2023, molto prima che cominciasse la grande crisi. "È una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera" ha detto l'influencer. Tra l'altro, ha partecipato alla serata di premiazione con un outfit studiato da un nuovo team di stylist. Ha indossato un abito vintage con schiena nuda e strascico e ha taggato Alba Melendo, la stylist che segue sia Elodie che una serie di star internazionali, da Karol G a Pamela Anderson. Sembra che ora ci sia lei, a curarne l'immagine, dopo Fabio Maria Damato, con cui ha interrotto ogni rapporto.