Imane Khelif a Milano per la Fashion Week: i fan cantano alla campionessa di pugliato "Sei bellissima" Imane Khelif, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, è stata ospite dello show di Bottega Veneta a Milano. Acclamata dalla folla dopo le polemiche, la campionessa di pugilato algerina è diventata un'icona.

Imane Khelif a Milano (Instagram)

Modelle, attrici, conduttrici e volti noti dello show biz: alla Settimana della Moda milanese partecipa da sempre ogni genere di celebrità, italiana e internazionale. Tra loro, adesso, si è aggiunta anche la campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif, che da ospite al front row della sfilata di Bottega Veneta in via Orobia (a fianco della star di Hollywood Julianne Moore) è stata accolta da una folla adorante.

Un'accoglienza, quella per la sportiva algerina ora medaglia d'oro, davvero con pochi precedenti. "Sei bellissima", è stato il coro intonato sulle note della canzone di Loredana Bertè dai tantissimi fan, che si sono letteralmente accalcati dietro le transenne per ottenere un autografo o una foto ricordo insieme a lei, raggiante e sorridente in una maxi camicia color giallo acceso.

Una risposta alle polemiche che hanno infiammato la competizione olimpica di quest'estate, dove Imane Khelif si è involontariamente trovata al centro di un vero e proprio caso dopo che alcuni soggetti tra media internazionali, politici ed esponenti del mondo sportivo l'avevano identificata come "donna trans", accusandola in questo modo di essere avvantaggiata rispetto alle avversarie (l'italiana Angela Carini in primis, che ha sfidato Khelif agli ottavi di finale) per gli alti livelli di testosterone nel sangue.