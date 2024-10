Lo sfogo di Giulia Salemi: “Da donna ho paura di uscire da sola a Milano, sono stufa di vivere qui”

video suggerito

"Sono davvero stufa di vivere in una città così poco sicura come Milano". È lo sfogo di Giulia Salemi, che attraverso una storia pubblicata su Instagram denuncia la sensazione di insicurezza che prova mentre cammina di sera per le strade della sua città. "Non sono libera neanche di portare giù il cane. Da donna ho paura a uscire da sola a Milano".

L'influencer da due milioni di follower, al sesto mese di gravidanza, si riprende durante una passeggiata serale. Marcia a passo svelto, con gli occhi lucidi e la voce che trema. "Mi fissano tutti con sguardo fastidioso, devo sempre aumentare il passo, tenere gli occhi bassi con la borsa stretta e il telefono in tasca", racconta la 31enne ai suoi seguaci, visibilmente scossa. "Bella Milano… per quello che costa, poi… bella e sicura. Sono proprio stufa, non è possibile avere paura. Da donna io ho paura, ogni giorno della mia vita ho paura a uscire da sola".

Un video che si aggiunge ai tantissimi che varie celebrità di casa a Milano, nel corso dei mesi passati, hanno diffuso sui propri canali social. A fare più rumore è stato quello girato da Elenoire Casalegno, che nell'ottobre del 2023 aveva lamentato di essere stata seguita e assalita da uno sconosciuto nel pieno centro di Milano, tra i palazzi del quartiere Brera. Le sue parole avevano addirittura spinto il sindaco Beppe Sala a intervenire pubblicamente sulla questione. "Sono consapevole del problema sicurezza a Milano e non l'ho mai sottovalutato, stiamo lavorando per risolverlo", aveva dichiarato. "Per le donne che non si sentono sicure stiamo creando dei focus on group, rafforzando anche la presenza delle forze dell'ordine negli orari serali e notturni".