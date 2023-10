“Assalita da uno sconosciuto in centro a Milano”: il video della denuncia social di Elenoire Casalegno Elenoire Casalegno, tramite una storia Instagram ha raccontato di esser stata assalita da uno “squilibrato”, in centro a Milano domenica mattina. Il video del suo sfogo social.

A cura di Giorgia Venturini

Dalla pagina Instagram di Elenoire Casalegno

Paura domenica mattina per Elenoire Casalegno. La conduttrice è stata assalita da uno sconosciuto in pieno centro a Milano. Quanto le accaduto lo ha raccontato direttamente lei in una storia su Instagram: "Diario di bordo: alle 11, quindi in piena luce, in corso di Porta Nuova (in centro per chi non conoscesse Milano), sono stata inseguita e assalita da uno squilibrato. Per fortuna è intervenuto un uomo che ha iniziato a urlargli contro. Io mi sono fiondata in un negozio e poi mi sono fatta venire a prendere".

Elenoire Casalegno: "Sindaco, la priorità è la sicurezza"

Questa volta sui social è Elenoire Casalegno ha parlare di sicurezza a Milano. La nota conduttrice ha sottolineato come tutto sia accaduto in pieno giorno e in pieno centro. Si rivolge poi al sindaco di Milano Giuseppe Sala precisando, sempre tramite Instagram, "Capisco che le necessità di una città siano molteplici, ma la priorità è la sicurezza dei cittadini e questa città è diventata invivibile: c'è da aver paura". E poi tiene a precisare: "Si parla di periferie, ma quali periferie? A Milano si ha paura di andare in centro, di passeggiare in pieno giorno. Non è possibile andare avanti così: la priorità è la sicurezza". La conduttrice nel suo video ha infatti taggato il primo cittadino milanese che però non ha (ancora) risposto alle parole della Casalegno.

Altre donna via social denunciano aggressioni

Al momento non risulta nessuna denuncia alle forze dell'ordine. Resta quindi sconosciuto l'aggressore di domenica mattina. Non è che l'ennesima aggressione a Milano ai danni di una donna. Aumentano anche i personaggi famosi che tramite le loro pagine social denunciano aggressioni. Tra gli ultimi anche Dj Hellen che sulla sua pagina Instagram a luglio ha raccontato di esser stata vittima di una molestia sessuale: "Non è normale che ci sia la media di uno stupro al giorno", si era così sfogata.