“Ha infilato la mano dal finestrino e mi ha palpeggiata il seno”: la denuncia della Dj Hellen Sui social la dj Hellen ha denunciato di essere stata aggredita da un uomo mentre era in macchina e di essere stata palpeggiata da lui: “Non è normale che ci sia la media di uno stupro al giorno”.

A cura di Giorgia Venturini

"Non è normale che ci sia la media di uno stupro al giorno". Lo afferma Dj Hellen sulla sua pagina Instagram raccontando la molestia sessuale in cui è stata vittima. La ragazza, all'anagrafe Eleonora Rossi, ha spiegato cosa le è accaduto la sera dello scorso 17 luglio in zona Famagosta a Milano: un uomo le ha infilato la mano dal finestrino semi aperto e le ha palpeggiato il seno. La 33enne è riuscita a mettere in fuga l'aggressore e a denunciarlo. Poco dopo per l'uomo sono scattate le manette per violenza sessuale.

Il racconto della vittima

Eleonora Rossi, nome noto nel mondo dell'hip hop, urban e latina, racconta così in un video social cosa è accaduto: "Ero sotto casa di una mia amica quando si è avvicinato un ragazzo. Questo è arrivato correndo e ha infilato un braccio nel finestrino provando a forzare la macchina". La 33enne poi ha raccontato che il ragazzo le ha provato a toccarle a seno tirandole giù il top. "Aveva delle intenzioni sicuramente pessime e io sono stata molto fortunata a essere in macchina, perché se io fossi stata a piedi o la macchina si fosse aperta, questo mi aggrediva a 360 gradi", precisa la ragazza.

L'arresto dell'aggressore

La 33enne ha poi precisato di aver subito provato a richiamare l'attenzione dei passanti suonando il clacson e urlando, ma lui continuava ad aggredirla: "Gli ho chiuso poi il braccio nel finestrino. Poi ho fatto finta di accendere la macchina. Solo allora è scappato". Subito dopo la donna ha allertato le forze dell'ordine: gli agenti di polizia era stati chiamati anche poco prima da altri cittadini che raccontavano di un uomo che andava in giro a minacciare la gente con una bottiglia di vetro. L'aggressore – un 22enne originario del Senegal – è stato individuato e per lui sono scattate le manette. Davanti ai magistrati dovrà rispondere di violenza sessuale.

L'appello della 33enne ad andare a denunciare

La vittima sempre nel messaggio social ha poi ribadito che Milano per lei non è più sicura: "Queste tipologie di dinamiche possono rovinare per sempre la vita di una ragazza. A Milano, mi spiegano anche gli agenti, ci sono tantissime segnalazioni così. Bisogna far qualcosa: non è normale che ci sia la media di uno stupro al giorno". La 33enne poi conclude dicendo che è importante andare a denunciare, così come lo deve fare anche chi ha assistito a una violenza "perché è giusto che queste persone non girino a piede libero".