Giovanni Vernia aggredito a Milano da due ragazzi: “Volevano tirare fuori una lametta, ma gli ho dato un pugno” Il comico Giovanni Vernia ha raccontato di essere stato aggredito da due ragazzi all’uscita della metropolitana a Milano. Il comico si era accorto che i due stavano provando a derubare una signora e quindi lo hanno minacciato che avrebbero tirato fuori “una lametta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano Milano e i suoi problemi. Decidiamo di pubblicarle per spingere a una riflessione sulle condizioni della città. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

Giovanni Vernia ha raccontato attraverso un paio di storie pubblicate su Instagram di essere stato aggredito da due ragazzi all'uscita di una fermata della metropolitana di Milano. Il comico e conduttore radiofonico genovese ha spiegato di essersi accorto di come i giovani stessero cercando di derubare una signora con il passeggino con la scusa di aiutarla e di essere intervento per fermarli: "Si sono girati e volevano fare una rissa con me", ha affermato il 51enne, "uno di questi ha detto ‘adesso tiro fuori la lametta‘, peccato che gli ho dato un cartone in faccia e l'ho tramortito".

I ragazzi che provavano a derubare una signora con la scusa di aiutarla con il passeggino

Il comico, diventato famoso grazie al suo personaggio Jonny Groove comparso per la prima volta alla trasmissione Zelig, ha raccontato la vicenda attraverso il proprio profilo Instagram con un paio di storie pubblicate nella mattinata di martedì 5 novembre. "Ho appena rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti", ha esordito Vernia. Il 51enne ha raccontato che si trovava all'uscita di una stazione della metropolitana di Milano e che davanti a lui c'era una signora in difficoltà con il trasporto di un passeggino.

A quel punto, un paio di ragazzi si sarebbero offerti per aiutarla. "Io ero dietro di loro", ha spiegato il conduttore radiofonico, "e uno di questi stava infilando la mano nella borsa della signora". A quel punto, sarebbe intervenuto: "Ho detto ‘oh, la borsa', questi si sono girati e volevano fare rissa con me", ha continuato. La discussione sarebbe proseguita con uno dei ragazzi che lo avrebbe minacciato: "Ha detto ‘adesso tiro fuori la Gillette‘, riferendosi alla lametta, peccato che gli ho dato un cartone in faccia e l'ho tramortito".

"Nessuno è intervenuto, ma non li biasimo"

La colluttazione sarebbe finita così, con i ragazzi che si sono allontanati dopo la reazione di Vernia. Il comico, però, ha fatto notare che durante quegli istanti "per strada non è intervenuto nessuno". Tuttavia, ha aggiunto che "non li biasimo, perché con i tempi che corrono se intervieni rischi una coltellata".

I video di Vernia terminano con una raccomandazione: "Occhi aperti, state attenti. Ormai neanche se ti offrono un aiuto puoi star tranquillo".