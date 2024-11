Ragazza picchiata e gettata in terra da un passeggero su un tram a Milano: il video dell’aggressione Un video pubblicato da Welcome to Favelas mostra una ragazza aggredita da un uomo a bordo della linea 33 del tram a Milano. Come accertato da Fanpage.it, l’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 3 novembre e i protagonisti della vicenda si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'aggressione nel tram 33 di domenica 3 novembre (frame da video Welcome to Favelas)

Una ragazza è stata aggredita al capolinea della linea 33 del tram a Rimembranze di Lambrate, nella periferia est di Milano, nella serata di domenica 3 novembre. Come si può vedere dal video registrato da una donna che si trovava all'esterno del convoglio e pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas, un uomo, con un giubbotto verde e uno zaino da campeggio rosso sulle spalle, dopo aver fronteggiato un altro passeggero, si è scagliato contro la giovane facendola cadere a terra. In suo soccorso sono intervenuti gli altri presenti, compreso il conducente del tram, che sono riusciti a far allontanare l'aggressore. Come accertato da Fanpage.it, le autorità sono state avvertite dal personale di Atm, ma i protagonisti della vicenda, compresa la vittima, si erano allontanati prima che potessero arrivare sul posto.

L'aggressione nel tram 33

Nei primi secondi del filmato si vede un uomo, vestito con un giubbotto verde, che con i pugni alzati a guardia fronteggia un passeggero. Dopodiché, si volta e si scaglia contro una ragazza buttandola a terra, nonostante le grida degli altri passeggeri. La donna che ha registrato il video si è poi avvicinata alla ragazza distesa all'interno del tram chiedendole più volte, in inglese, se stesse bene.

Mentre la vittima dell'aggressione continua a piangere, l'uomo con il giubbotto verde chiede dove siano finiti i suoi occhiali, probabilmente caduti durante la colluttazione. Intanto, un altro passeggero gli ha intimato di scendere dal convoglio e di andarsene. "Non ti azzardare a toccarla più", grida un altro.

Aggressore e vittima si sono allontanati prima dell'intervento delle forze dell'ordine

Come accertato da Fanpage.it, l'aggressione ha avuto luogo nella serata di domenica 3 novembre a Rimembranze di Lambrate, dove si trova il capolinea della linea 33 del tram. Il conducente di Atm ha segnalato alla centrale operativa quanto stava accadendo e il personale dell'azienda ha contattato le forze dell'ordine chiedendo un intervento.

Tuttavia, quando gli addetti di Atm sono arrivati sul posto, di aggressore e vittima non c'era più traccia. Per questo motivo, le forze dell'ordine non sono più intervenute. Il motivo dell'aggressione resta ancora ignoto.